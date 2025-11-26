 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Buvusio kariuomenės vado Rupšio byloje liudytojų apklausos bus tęsiamos: įvardijo datą

2025-11-26 10:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 10:16

Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio galimo sukčiavimo byloje liudytojų apklausos bus tęsiamos gruodį.

Valdemaras Rupšys (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

5

Teisme trečiadienį buvo tęsiamos gydytojų apklausos. Liudijo Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karių sveikatos priežiūros sektoriaus Odontologijos skyriaus filialo Kauno įgulai viršininkė Vitalija Ačienė, minėtos tarnybos odontologo padėjėja Aušra Čibirauskienė ir tarnybos Karių visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus viršininkas Irmantas Ambrazevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liudytojų apklausos bus tęsiamos gruodžio 4 dieną.

Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla susijusi su 2022 m. liepos įvykiais, kai V. Rupšys kreipėsi į tuometinį Karo medicinos tarnybos odontologą Šarūną Ratkų ir pranešė apie komandiruotėje patirtą traumą. Š. Ratkus dabar teisiamas kartu su V. Rupšiu.

Generolas V. Rupšys kaltinamas neteisėtai gavęs sveikatos paslaugas – jam buvo sudėti dantų implantai, kurie buvo apmokėti kariuomenės lėšomis.

Š. Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.

Kaltinamieji kaltės nepripažįsta.

Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl V. Rupšio dantų implantų, apmokėtų kariuomenės lėšomis. Skelbta, jog pavasarį Krašto apsaugos ministerija sulaukė skundo dėl galimai neteisėtai suteiktų medicinos paslaugų.

