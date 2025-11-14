 
  tv3.lt
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Valdemaro Rupšio byloje dėl galimo sukčiavimo – naujos detalės

2025-11-14 16:20 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-14 16:20

Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėjant buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio bylą dėl galimai neteisėtai įstatytų dantų implantų, penktadienį apklaustos dvi medikės.

Valdemaras Rupšys (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Viena iš jų – Žalgirio klinikos gydytoja endodontologė Eglė Nedzinskienė – pareigūnams per apklausą anksčiau teigė, jog buvusio kariuomenės vado dantis jau buvo sugedęs anksčiau, nei įvyko trauma.

Ji 2022 metais liepą apžiūrėjo V. Rupšį, kai šis atvyko gydytis dantų. Kariuomenės vadas teigia, kad odontologinę traumą patyrė kiek anksčiau tą patį mėnesį.

„Tai nebuvo prieš kelias dienas įvykęs gedimas. Dantis buvo sugedęs prieš tris mėnesius ar daugiau“, – E. Nedzinskienės parodymus ikiteisminio tyrimo pareigūnams pagarsino teisėja Ugnė Gailiūnienė.

Teisme medikė sakė nebeatsimenanti savo parodymų.

„Neprisimenu, ką aš ten pasakojau“, – sakė E. Nedzinskienė.

Kaltės nepripažįsta

Tuo metu Karo medicinos tarnybos odontologė Loreta Žemaitienė teisme pasakojo, kad 2022-ųjų balandį, dar prieš traumą, V. Rupšys kreipėsi dėl to minėto danties skausmo. Medikė nustatė, kad reikia jį gydyti arba išrauti, bet V. Rupšys daugiau pas odontologę nepasirodė.

Galiausiai liepos mėnesį L. Žemaitienė sulaukė Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos mediko Šarūno Ratkaus skambučio. Pastarasis informavo apie vado traumą.

Liepos 5 dieną V. Rupšys atvyko pas L. Žemaitienę, kuri jį nusiuntė pas endodontologę E. Nedzinskienę.

Byloje buvusiam kariuomenės vadui pateikti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, o Š. Ratkui dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.

Abu kaltinamieji kaltės nepripažįsta.

Anksčiau BNS skelbė, kad eidamas kariuomenės vado pareigas V. Rupšys įsidėjo apie 4 tūkst. eurų kainavusius dantų implantus, už kuriuos sumokėjo kariuomenė.

Jis tuomet sakė, kad 2022 metais lankydamas karius patyrė odontologinę traumą, įvykis buvo pripažintas susijęs su tarnyba, todėl apmokėtas krašto apsaugos sistemos lėšomis.

Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba, gavusi Krašto apsaugos ministerijos pranešimą.

Parodymus anksčiau davęs Š. Ratkus teigė, jog jam gavus skambutį iš buvusio kariuomenės vado sekretoriato pranešta, kad atsitiko nelaimė. Medikas sakė buvęs informuotas, kad V. Rupšiui būnant komandiruotėje kažkas kietas papuolė į burną ir po to pacientas pajautė didžiulį skausmą.

Š. Ratkus nurodė 2022-ųjų liepą suteikęs pirmines paslaugas V. Rupšiui, išdavęs siuntimą bei pataręs kreiptis į tarnybinę komisiją dėl procedūros apmokėjimo, nes esą trauma patirta tarnybos metu Vokietijoje.

Buvęs kariuomenės vadas teigia parodymus duosiantis, kai bus išklausyti visi liudytojai ir išnagrinėta medžiaga.

Dabartinis kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią bylą yra pavadinęs reputacine krize kariuomenei.

