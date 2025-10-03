Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Buvusio kariuomenės vado Rupšio bylą teismas nagrinės viešuose posėdžiuose

2025-10-03 09:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 09:30

Vilniaus apygardos teismas nutarė atmesti kadenciją baigusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio ir buvusio kariuomenės Karo medicinos tarnybos mediko Šarūno Ratkaus prašymus jų atžvilgiu iškeltą baudžiamąją bylą nagrinėti uždaruose posėdžiuose.

Valdemaras Rupšys. ELTA / Dainius Labutis

Vilniaus apygardos teismas nutarė atmesti kadenciją baigusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio ir buvusio kariuomenės Karo medicinos tarnybos mediko Šarūno Ratkaus prašymus jų atžvilgiu iškeltą baudžiamąją bylą nagrinėti uždaruose posėdžiuose.

0

Kaip penktadienį paskelbė bylą nagrinėjanti teisėja Ugnė Gailiūnienė, teismas sutinka, kad posėdžių metu gali būti paviešinti su asmens sveikata susiję duomenys. Visgi, pasak teisėjos, jei tokia jautri informacija būtų viešinama, dalis teismo posėdžių galėtų būti uždari.

„Taip, tokios žinios (apie asmens sveikatos būklę – ELTA) gali būti paviešintos, bet vien tai automatiškai nepaneigia bylų viešumo principo“, – sprendimo motyvus aiškino teisėja U. Gailiūnienė.

Ji taip pat pastebėjo, kad vienas iš kaltinamųjų, tai yra V. Rupšys, buvo iš esmės viešas asmuo.

„Asmuo užėmė viešąsias pareigas“, – akcentavo teisėja.

Teismui prašymą bylą nagrinėti uždaruose posėdžiuose teikė kaltinamųjų V. Rupšio ir Š. Ratkaus gynėjai.

