Vilniaus apygardos teismas nepradėjo nagrinėti V. Rupšio bylos: prašo posėdžius daryti uždarus

„Komentuoti nelabai, ką galiu, kadangi neaišku, ar bus priimtas sprendimas bylą nagrinėti viešai ar neviešai. Jeigu bus priimtas sprendimas nagrinėti neviešai, natūralu, bylos aplinkybių mes komentuoti negalėsime“, – po teismo posėdžio teigė Š. Ratkaus advokatas Simonas Slapšinskas.
Kaip skelbta anksčiau, generolas kaltinamas neteisėtai gavęs sveikatos paslaugas – jam buvo sudėti dantų implantai, kurie buvo apmokėti kariuomenės lėšomis.
Be V. Rupšio byloje yra dar vienas kaltinamasis – buvusiam Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnybos medikui Š. Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.
Prokuroras pasinaudojo teise pateikti civilinį ieškinį
Teismo posėdžio metu prokuroras Stanislavas Barsulis pareiškė, kad pateikė civilinį ieškinį. Jo teigimu, to nepadarė Krašto apsaugos ministerija (KAM), tačiau pats prokuroras turi teisę pateikti civilinį ieškinį, jeigu mano, kad buvo padaryta žala valstybei.
Kaip po teismo posėdžio žurnalistams aiškino S. Barsulis, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog apgaule buvo išvengta turtinės prievolės, todėl siekiama prisiteisti 3 tūkst. 768 eurų sumą.
„Kadangi ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad apgaule buvo išvengta turtinės prievolės, t. y. buvo apmokėtas gydymas iš KAM lėšų, ministerija nepateikė ieškinio. Todėl prokuroras, vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 117 straipsnio nuostatomis, teikia ieškinį būtent dėl tos sumos priteisimo“, – žurnalistams po teismo posėdžio komentavo prokuroras.
Pasak jo, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus KAM pranešimą, kuriame buvo nurodytos visos sumos ir duomenys – jais civilinis ieškinys ir grindžiamas.
Ar V. Rupšiui iš tiesų buvo sudėti dantų implantai, S. Barsulis nekomentavo.
„Kadangi yra iškeltas gynybos klausimas dėl proceso uždarumo, šioje vietoje gal nekomentuosiu“, – nurodė prokuroras.
Savo ruožtu S. Slapšinskas teigė, jog yra keista, kai teismas ir gynyba apie civilinį ieškinį sužino pačią pirmą teismo posėdžio dieną.
„Prokuroras turi teisę reikšti civilinį ieškinį. Aišku, labai keista, kad apie tai tiek teismas, tiek ir gynyba sužino pačią pirmą posėdžio dieną. Natūralu, kad toks prokuratūros veiksmas programuoja aplinkybę, kad posėdis negali vykti“, – sakė jis.
V. Rupšys: yra buvę ir blogesnių nuotaikų
Žurnalistams prieš posėdį komentavęs buvęs kariuomenės vadas teigė, kad „yra buvę ir blogesnių nuotaikų“, o ko tikėtis iš šio teismo posėdžio – nežinojo.
„Čia patirties neturiu. Turėčiau patirties – pasakyčiau“, – teisme žurnalistams teigė V. Rupšys.
Savo ruožtu Š. Ratkus teigė nekomentuosiantis, ar V. Rupšiui iš tiesų buvo sudėti dantų implantai.
„Žmogaus sveikata, negaliu komentuoti. (...) Mes davėme gydytojo Hipokrato priesaiką, tai įsipareigojame neskleisti apie tai“, – žurnalistams sakė jis.
Klausiamas, kuo tiksliai ir kodėl Š. Bartkus yra kaltinamas, šis teigė negalintis atsakyti šiuo metu.
„Reikėtų prokuroro paklausti, nes aš, kai skaitau, kol kas pats nesuprantu, kas čia vyksta. 27 metus aš kariuomenėje, kol kas buvau tiek skatinamas, o per vieną dieną tapau tautos priešu“, – kalbėjo Š. Bartkus.
Pirmajame bylos posėdyje paprastai prokuroras perskaito kaltinamąjį aktą, tuomet kaltinamųjų teiraujamasi, ar jie pripažįsta kaltę pagal pareikštus kaltinimus, ar sutinka duoti parodymus ir kada juos duos – pirmajame posėdyje ar po liudytojų apklausos. Įstatymas leidžia kaltinamiesiems visai neduoti jokių parodymų teismui.
Šioje byloje yra daugiau nei 20 asmenų, kurie per ikiteisminį tyrimą buvo apklausti kaip liudytojai. Paprastai tokie asmenys dar kartą būna apklausiami ir teisme.
Savo ruožtu teisėja Ugnė Gailiūnienė suplanavo dar mažiausiai šešis bylos posėdžius į priekį – po du posėdžius vyks spalį, lapkritį ir gruodį.
Naujienų portalas „Delfi“ pernai pranešė, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl V. Rupšio dantų implantų, apmokėtų kariuomenės lėšomis. Skelbta, jog pavasarį Krašto apsaugos ministerija (KAM) sulaukė skundo dėl galimai neteisėtai suteiktų medicinos paslaugų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!