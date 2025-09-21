Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvoje jau pasiektas stichinis lygis – perspėja apie pavojingus meteorologinius reiškinius

2025-09-21 15:26 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-21 15:26

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje įsivyraus rudeniška vėsa ir lietūs – pirmadienį dar sulauksime ir 20 laipsnių šilumos, tačiau jau netrukus kai kur tikėtinos šalnos. Tuo metu vakarinėje šalies dalyje vandens telkiniai patiria stichinį pakilimą, praneša meteo.lt.

Lietuvoje jau pasiektas stichinis lygis – perspėja apie ir pavojingus meteorologinius reiškinius
15

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje įsivyraus rudeniška vėsa ir lietūs – pirmadienį dar sulauksime ir 20 laipsnių šilumos, tačiau jau netrukus kai kur tikėtinos šalnos. Tuo metu vakarinėje šalies dalyje vandens telkiniai patiria stichinį pakilimą, praneša meteo.lt.

0

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:

Pirmadienio naktį kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienio dieną orai šalyje smarkiai atvės. Temperatūra daug kur sieks tik 15–20 laipsnių šilumos, pietrytiniame šalies pakraštyje kai kur šils iki 23 laipsnių. Daug kur trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s.

Antradienio naktį daugiausia pietrytiniuose rajonuose, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį vakarinių krypčių, 5–10 m/s, dieną šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 14–19 laipsnių šilumos.

Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 12–17 laipsnių šilumos.

Ruduo
FOTOGALERIJA. Ruduo

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 19 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Vakarinėje dalyje, vietomis, iki 109 cm per parą. Leitėje ties Kūlynais pasiektas stichinis vandens lygis – 251 cm (stichinio riba – 245 cm).

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

