Skubėkite pasimėgauti: grįš tikra vasara, tačiau netrukus – pokyčiai

Naujausiais sinoptikų duomenimis, šeštadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių 8–13 m/s. Temperatūra 20–25 laipsniai.
Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 6–11 m/s, dieną vakarinių krypčių, 9–14 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 17–22, pietrytiniuose rajonuose kai kur 23–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 19 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Vakarinėje dalyje, vietomis, iki 109 cm per parą. Leitėje ties Kūlynais pasiektas stichinis vandens lygis – 251 cm (stichinio riba – 245 cm).
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
