TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkų orų modeliai rodo – jau netrukus laukia stiprūs orų pokyčiai: turi liūdnų žinių

2025-09-19 14:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-19 14:46

Lenkų orų modeliai rodo, kad jau artimiausiomis dienomis Lietuvoje vyraus labai kontrastingi orai. Savaitgalį dar džiugins vasariška šiluma, tačiau naują savaitę pradės staigus atvėsimas ir lietus.

Lenkų orų modeliai rodo, kad jau artimiausiomis dienomis Lietuvoje vyraus labai kontrastingi orai. Savaitgalį dar džiugins vasariška šiluma, tačiau naują savaitę pradės staigus atvėsimas ir lietus.

4

Remiantis lenkų orų modeliais, penktadienio diena Lietuvoje bus maloniai šilta, bet be didesnių staigmenų.

Antroje dienos pusėje Vilniuje termometrai rodys apie 18 °C, Kaune – 19 °C, Panevėžyje – 17-18 °C. Vėsiausia bus pajūryje, Klaipėdoje – vos 17 °C, o šilčiausia Alytuje – net 19-20 °C.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vakare temperatūra daugelyje miestų beveik nesikeis: sostinėje ir Kaune laikysis apie 17 °C, Panevėžyje – 17 °C, Klaipėdoje išsilaikys 17 °C šiluma, tačiau Alytuje fiksuojamas atvėsimas – 16-17 °C,

Naktį iš penktadienio į šeštadienį išliks gana šilta. Alytuje apie 15-16 °C, Kaune – 15 °C, Panevėžyje – 15 °C, Vilniuje – 14-15 °C. Šilčiausia bus Klaipėdoje – net 18 °C.

Penktadienis bus ramus – kritulių daug nežadama. Iki pat vidurnakčio išliks mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Tik pajūryje ir Šilalės apylinkėse trumpai palis naktį.

Orai šeštadienį

Šeštadienio rytas atneš dar daugiau šilumos – jau 9 val. ryto Klaipėdoje bus 18 °C, Kaune ir Alytuje – apie 16-17 °C, Panevėžyje – 17 °C, Vilniuje – 16 °C.

Popietė bus maloniai šilta: Kaune ir Alytuje oro temperatūra šoktels iki 20-21 °C, Vilniuje – 18-19 °C, Panevėžyje – 19 °C, Klaipėdoje – 18 °C.

Vakare dar šilčiau – Kaune prognozuojama net 22-23 °C, Alytuje – 21-22 °C, Vilniuje – 21 °C, Panevėžyje – 20 °C, o Klaipėdoje – 21 °C. Naktį taip pat bus maloniai šilta – Kaune 17-18 °C, Vilniuje 17 °C, Klaipėdoje net 18-19 °C.

Šeštadienį vyraus mažai debesuotas dangus, kritulių nenumatoma. Tik vakare šiek tiek apsiniauks šiaurės rytuose.

Sekmadienis – paskutinė vasariškos šilumos diena

Sekmadienį vasariška šiluma pasieks piką, vis dėlto, greitai šiluma ir pasibaigs. Ryte (9 val.) Klaipėdoje laikysis 18 °C, Vilniuje – 17 °C, Kaune – 18 °C, Panevėžyje – 16-17 °C, Alytuje – 17 °C.

Popietę Vilniuje termometrai rodys net 22-23 °C, Kaune – 23-24°C, Alytuje – 23 °C. Panevėžyje bus 22 °C, o Klaipėdoje vėsiausia – 20 °C.

Vakare šiluma dar labiau įsismarkaus: Kaune sušils iki 24-25 °C, Vilniuje – 23-24 °C, Panevėžyje – 23 °C, Alytuje – 23 °C. Tiesa, pajūryje bus vėsiausia, temperatūra tuo metu tesieks 19,5 °C.

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį oras ims keistis – nors dar išliks gana šilta (Kaune 19-20°C, Vilniuje – 18-19 °C, Klaipėdoje – 16 °C), o pirmadienio rytą jau bus juntamas gaivesnis oras.

Sekmadienį orai išliks sausi, tačiau vakare į Klaipėdą, Tauragę ir Šiaulius atslinks lietaus debesys, kurie pamažu judės rytų kryptimi. Naktį į pirmadienį lis šiaurės vakarų Lietuvoje, ryte trumpai palis Panevėžyje.

Pirmadienį – atšalimas, laukiamos ir šalnos

Pirmadienio rytą prognozuojamas ryškus atvėsimas. Vilniuje bus apie 16 °C, Kaune – 15 °C, Alytuje – 16 °C, Panevėžyje – vos 13-14 °C, o Klaipėdoje – 14 °C.

Dieną šilumos taip pat tikėtis nereikėtų, mat Vilniuje laikysis vos 16 °C, Kaune – 15 °C, Panevėžyje – 14 °C, Klaipėdoje – 15 °C. Vakare bus dar gaiviau – vos 13–15 °C.

Dienos metu lietus vėl pasirodys pajūryje, Šiauliuose ir Tauragėje.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė nurodė, kad nuo kitos savaitės naktimis orai vės, o pragiedrėjus savaitės pabaigoje gali pasirodyti ir pirmosios šalnos.

„Bus vėsoka, ypač naktimis, o pragiedrėjus antroje savaitės pusėje gali ir silpnos šalnelės kai kur dirvos paviršiuje pasikandžioti“, – perspėja sinoptikė.

Taip pat E. Latvėnaitė nurodo, kad nuo ketvirtadienio į Lietuvą turėtų atklysti anticiklonas, kuris atneš sausesnius ir ramesnius orus. Vis dėlto didesnės šilumos tikėtis nereikėtų, mat dienos dar palepins malonia šiluma, tačiau naktys išliks vėsios.

„Kiek šiltesnio oro masė link mūsų iš pietų kelsis, bet trumpėjančios dienos tik šiokia tokia šiluma džiugins, o naktys bus vis dar vėsios, gal būt net su nedidelėmis šalnomis dirvos paviršiuje“, – prognozuoja ji.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rudens orai (tv3.lt koliažas)
Klimatologas pasakė, koks laukia ruduo: štai kada baigsis šiluma (5)
Orai, šiluma, karštis
Lenkų modeliai rodo – orai keisis iš esmės: štai kas laukia (7)
Stipri audra talžė Lietuvą: gyventojai dalijasi, kaip vėjas lankstė medžius, pylė lyg „iš cisternų“ (tv3.lt koliažas)
Lietuviai dalijasi vaizdais iš užklupusios audros: pylė lyg „iš cisternų“ (5)
Paplūdimys, lietus, žaibas, asociatyvi nuotr. (nuotr. BNS, 123rf.com, Irmantas Gelūnas/BNS)
Sinoptikė turi blogų žinių – nuo savaitės vidurio į Lietuvą atslinks ciklonas: orai smarkiai pasikeis (12)

