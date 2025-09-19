Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Karštis Lietuvai smogs staiga: sinoptikai praneša – orų pokyčiai užklups jau netrukus

2025-09-19 06:00 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-19 06:00

Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.

Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.

REKLAMA
2

Šeštadienį vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur apie 17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 22–27 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Vakarinėje dalyje, vietomis, iki 84 cm per parą.

REKLAMA
REKLAMA

Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 11–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų