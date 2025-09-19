Karštis Lietuvai smogs staiga: sinoptikai praneša – orų pokyčiai užklups jau netrukus

Šeštadienį vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur apie 17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Vakarinėje dalyje, vietomis, iki 84 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 11–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!