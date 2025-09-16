Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikė įspėja: artėja audringi orai, liūtys, perkūnija – atskleidė, ar dar sulauksime šilumos pliūpsnio

2025-09-16 10:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 10:26

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke dalijasi, kad artimiausiomis dienomis sulauksime gana neramių ir audringų orų – trankys perkūnija, pūs stiprūs vėjai, o vietomis iškris ir ledėkai. Panašūs orai, sinoptikės teigimu, turėtų laikytis visą savaitę, o didesnio atšilimo galime tikėtis tik jos pabaigoje. 

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke dalijasi, kad artimiausiomis dienomis sulauksime gana neramių ir audringų orų – trankys perkūnija, pūs stiprūs vėjai, o vietomis iškris ir ledėkai. Panašūs orai, sinoptikės teigimu, turėtų laikytis visą savaitę, o didesnio atšilimo galime tikėtis tik jos pabaigoje. 

REKLAMA
1

E. Latvėnaitė skelbia, kad virš visos Šiaurės Europos įsitvirtino audringa ciklonų sistema, o jau šiandien Skandinaviją pasieks audringas ciklonas Zack. Tiesa, sinoptikė priduria, kad Lietuva atsidurs kiek ramesnėje, pietrytinėje ciklono dalyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet ir mums jo atmosferos fronto debesys lietaus su perkūnija atneš, stipresniu vėjeliu pūstels. Per perkūniją gali ir stipresni vėjo gūsiai įsisukti ir vienas kitas ledėkas kai kur pabirti“, – pažymi sinoptikė. 

REKLAMA
REKLAMA

Panašūs orai su smarkiu lietumi ir vėju, pasak jos, laikysis kone visą savaitę, o ir oro temperatūra kol kas nedžiugins. 

REKLAMA

„Daug kur šiokią tokią šilumą dar ir lietus „pavogs“, o giedresnės naktys kartais jau rudeniška vėsa alsuos“, – rašo E. Latvėnaitė. 

Dabartiniais duomenimis, atšilti turėtų nuo penktadienio, sumažės ir kritulių skaičius, o dar šilčiau turėtų būti sekmadienį ir pirmadienį. 

„Nors ir permaininga, jau su šiokiu, tokiu lietučiu, bet dar šiltoka, turėtų būti iki kitos savaitės vidurio“, – teigia E. Latvėnaitė. 

REKLAMA
REKLAMA

Savaitės orų prognozė 

Antradienį, rugsėjo 16-osios naktį lietaus debesys, pradedant vakariniais rajonais, slinks per Lietuvą į rytus, nakties pradžioje vakaruose gali ir perkūnija sudundėti. Dieną protarpiais su perkūnija palis, kai kur gali ir vienas kitas ledėkas pabarbenti. Vėjas naktį pietų, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje 16–18 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +16 °C (vėsiausia rytuose, šilčiausia pajūryje), dieną +16 – +20 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį, rugsėjo 17-osios naktį palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną lis daug kur, popietę kai kur perkūnija sudundės. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, pajūryje 18–21 m/s. Temperatūra: naktį +9 – +12 °C (pajūryje +13 – +15 °C), dieną +14 – +19 °C.

REKLAMA

Ketvirtadienį, rugsėjo 18-osios naktį gali šiek tiek palyti vakariniuose rajonuose, dieną jau daug kur, vietomis smarkiau.Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s.Temperatūra: naktį +8 – +12 °C (pajūryje +14 – +16 °C), dieną +16 – +20 °C.

Penktadienį, rugsėjo 19-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną daug kur palis, vietomis gausiau ir su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +15 °C, dieną +17 – +21 °C.

REKLAMA

Šeštadienį, rugsėjo 20 d. gali šiek tiek palyti, daugiausia šiaurinėje pusėje. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +16 °C, dieną +21 – +24 °C.

Sekmadienį, rugsėjo 21 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra: naktį +7 – +12 °C, dieną +20 – +25 °C.

Pirmadienį, rugsėjo 22 d. naktį be ženklesnio lietaus, dieną šiauriniuose rajonuose trumpai, su perkūnija palis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų 7–12 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +16 °C, dieną +22 – +26 °C (vakarų, šiaurės vakarų rajonuose +16 – +21 °C).

Antradienį, rugsėjo 23 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną šiaurės rytų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +14 °C, dieną +16 – +20 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietus sostinėje. ELTA / Dainius Labutis
Naglis Šulija įspėja: užgrius audringi orai
Lietus, perkūnija, žaibai (tv3.lt fotomontažas)
Naujausia sinoptikų prognozė: perspėja apie audringus orus – pasisaugokite
Klimatologas įspėja, koks bus lapkritis (tv3.lt koliažas)
Klimatologai jau žino, koks bus spalis – štai ką rodo prognozės (27)
Lietuvą talžo kruša (tv3.lt koliažas)
Artinasi audringas ciklonas su liūtimis, kruša – kada ir kam klius labiausiai? (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų