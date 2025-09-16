Sinoptikė įspėja: artėja audringi orai, liūtys, perkūnija – atskleidė, ar dar sulauksime šilumos pliūpsnio

E. Latvėnaitė skelbia, kad virš visos Šiaurės Europos įsitvirtino audringa ciklonų sistema, o jau šiandien Skandinaviją pasieks audringas ciklonas Zack. Tiesa, sinoptikė priduria, kad Lietuva atsidurs kiek ramesnėje, pietrytinėje ciklono dalyje.
„Bet ir mums jo atmosferos fronto debesys lietaus su perkūnija atneš, stipresniu vėjeliu pūstels. Per perkūniją gali ir stipresni vėjo gūsiai įsisukti ir vienas kitas ledėkas kai kur pabirti“, – pažymi sinoptikė.
Panašūs orai su smarkiu lietumi ir vėju, pasak jos, laikysis kone visą savaitę, o ir oro temperatūra kol kas nedžiugins.
„Daug kur šiokią tokią šilumą dar ir lietus „pavogs“, o giedresnės naktys kartais jau rudeniška vėsa alsuos“, – rašo E. Latvėnaitė.
Dabartiniais duomenimis, atšilti turėtų nuo penktadienio, sumažės ir kritulių skaičius, o dar šilčiau turėtų būti sekmadienį ir pirmadienį.
„Nors ir permaininga, jau su šiokiu, tokiu lietučiu, bet dar šiltoka, turėtų būti iki kitos savaitės vidurio“, – teigia E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, rugsėjo 16-osios naktį lietaus debesys, pradedant vakariniais rajonais, slinks per Lietuvą į rytus, nakties pradžioje vakaruose gali ir perkūnija sudundėti. Dieną protarpiais su perkūnija palis, kai kur gali ir vienas kitas ledėkas pabarbenti. Vėjas naktį pietų, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje 16–18 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +16 °C (vėsiausia rytuose, šilčiausia pajūryje), dieną +16 – +20 °C.
Trečiadienį, rugsėjo 17-osios naktį palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną lis daug kur, popietę kai kur perkūnija sudundės. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, pajūryje 18–21 m/s. Temperatūra: naktį +9 – +12 °C (pajūryje +13 – +15 °C), dieną +14 – +19 °C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 18-osios naktį gali šiek tiek palyti vakariniuose rajonuose, dieną jau daug kur, vietomis smarkiau.Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s.Temperatūra: naktį +8 – +12 °C (pajūryje +14 – +16 °C), dieną +16 – +20 °C.
Penktadienį, rugsėjo 19-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną daug kur palis, vietomis gausiau ir su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +15 °C, dieną +17 – +21 °C.
Šeštadienį, rugsėjo 20 d. gali šiek tiek palyti, daugiausia šiaurinėje pusėje. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +16 °C, dieną +21 – +24 °C.
Sekmadienį, rugsėjo 21 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra: naktį +7 – +12 °C, dieną +20 – +25 °C.
Pirmadienį, rugsėjo 22 d. naktį be ženklesnio lietaus, dieną šiauriniuose rajonuose trumpai, su perkūnija palis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų 7–12 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +16 °C, dieną +22 – +26 °C (vakarų, šiaurės vakarų rajonuose +16 – +21 °C).
Antradienį, rugsėjo 23 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną šiaurės rytų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +14 °C, dieną +16 – +20 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose).
