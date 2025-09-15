Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Po lietingo sekmadienio – sinoptikų žinia: štai kas laukia toliau

2025-09-15 16:51 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-15 16:51

Sekmadienis vakarinėje šalies dalyje buvo debesuotas ir lietingas, rytinėje – debesuotas su pragiedruliais. Vietomis Vakarų Lietuvoje lietus buvo smarkus ir su perkūnija, Nidoje – palijo labai smarkiai. Aukščiausia oro temperatūra 18–22 laipsniai šilumos. Naktį palijo daugelyje rajonų, vietomis smarkiai. Žemiausia oro temperatūra 12–16 laipsnių šilumos, feisbuke rašo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per praėjusias 24 valandas daugiausia palijo:

  • Nidoje – 78,9 mm (toks kiekis atitinka viso rugsėjo mėn. normą);
  • Klaipėdoje – 62,1 mm (t. y. 79 % mėnesio normos);
  • Ventės rage – 58,7 mm (74 % normos);
  • Kretingoje – 37 mm (44 %);
  • Pagėgiuose – 30,5 mm (44 %).

Orų prognozė

Antradienio dieną daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, vietomis per perkūnija gūsiai 15–17 m/s, pajūryje iki 20 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnių.

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, vakariniame šalies pakraštyje 14–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orai, šiluma, karštis
Lenkų modeliai rodo – orai keisis iš esmės: štai kas laukia (7)
Stipri audra talžė Lietuvą: gyventojai dalijasi, kaip vėjas lankstė medžius, pylė lyg „iš cisternų“ (tv3.lt koliažas)
Lietuviai dalijasi vaizdais iš užklupusios audros: pylė lyg „iš cisternų“ (5)
Paplūdimys, lietus, žaibas, asociatyvi nuotr. (nuotr. BNS, 123rf.com, Irmantas Gelūnas/BNS)
Sinoptikė turi blogų žinių – nuo savaitės vidurio į Lietuvą atslinks ciklonas: orai smarkiai pasikeis (12)
Orai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Lietuvoje – net 6 kartus didesni skirtumai: sinoptikai skelbia, kur rugpjūtį pliaupė, o kur džiūvo žemė

