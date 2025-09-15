Po lietingo sekmadienio – sinoptikų žinia: štai kas laukia toliau

Per praėjusias 24 valandas daugiausia palijo:
- Nidoje – 78,9 mm (toks kiekis atitinka viso rugsėjo mėn. normą);
- Klaipėdoje – 62,1 mm (t. y. 79 % mėnesio normos);
- Ventės rage – 58,7 mm (74 % normos);
- Kretingoje – 37 mm (44 %);
- Pagėgiuose – 30,5 mm (44 %).
Orų prognozė
Antradienio dieną daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, vietomis per perkūnija gūsiai 15–17 m/s, pajūryje iki 20 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnių.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, vakariniame šalies pakraštyje 14–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
