Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia sinoptikų prognozė: perspėja apie audringus orus – pasisaugokite

2025-09-13 08:00 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-13 08:00

Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę – deja, ji nėra tokia džiugi. Savaitgalį daug kur žadamas lietus, vietomis perkūnija. Tiesa, temperatūra maloniai nustebins. Plačiau apie orus vakar kalbėjo Naglis Šulija.

Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę – deja, ji nėra tokia džiugi. Savaitgalį daug kur žadamas lietus, vietomis perkūnija. Tiesa, temperatūra maloniai nustebins. Plačiau apie orus vakar kalbėjo Naglis Šulija.

REKLAMA
0

Šeštadienio naktį Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s. Žemiausia temperatūra 10–15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietūs. Vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpas lietus, naktį kai kur smarkus. Galima perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 19–24 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį daugelyje rajonų trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

REKLAMA

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 12 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vakarinėje dalyje, vietomis, iki 41 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 18–20, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 17–19 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Klimatologas įspėja, koks bus lapkritis (tv3.lt koliažas)
Klimatologai jau žino, koks bus spalis – štai ką rodo prognozės (21)
Lietuvą talžo kruša (tv3.lt koliažas)
Artinasi audringas ciklonas su liūtimis, kruša – kada ir kam klius labiausiai? (5)
Malonu nebus: įspėja dėl orų Lietuvoje – laukia ne tik lietus (nuotr. Elta)
Malonu nebus: įspėja dėl orų Lietuvoje – laukia ne tik lietus
Liūtis sostinėje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Šalį užgrius audringi orai: štai kam klius labiausiai (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų