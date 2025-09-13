Naujausia sinoptikų prognozė: perspėja apie audringus orus – pasisaugokite

Šeštadienio naktį Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s. Žemiausia temperatūra 10–15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietūs. Vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpas lietus, naktį kai kur smarkus. Galima perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Pirmadienį daugelyje rajonų trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 12 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vakarinėje dalyje, vietomis, iki 41 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 18–20, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 17–19 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
