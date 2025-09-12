Klimatologai jau žino, koks bus spalis – štai ką rodo prognozės

Penktadienį Meteo.lt parengtose ilgalaikėse prognozėse skelbiama, kad likusį rugsėjį prognozuojama didesnė šiluma nei įprastai.
Klimatologų teigimu, likusio mėnesio oro temperatūra bus iki 2,5 °C aukštesnė nei standartinė klimato norma šiomis dienomis.
Numatoma, kad šilčiausia turėtų būti kitą savaitę , kada vidutinė oro temperatūra rugsėjo 15 d. sieks apie 13,7 °C, kai tuo metu įprastai šiuo laikotarpiu oro temperatūra laikosi ties 12,1 °C.
Kiek šalčiau, tačiau vis tiek šilčiau nei įprastai bus 3-iąją rugsėjo savaitę (rugsėjo 22 d.), kada vidutiniškai temperatūra sieks 12,9 °C (standartinė klimato norma – 11,4 °C), o šiltesnė turėtų būti ir paskutinė rugsėjo savaitė (rugsėjo 29 d.) , kada temperatūra vidutiniškai sieks 10,5 °C (standartinė klimato norma – 9,9 °C).
Šilčiau turėtų būti ir artėjančio spalio pradžioje. Klimatologų teigimu, remiantis dabartinėmis prognozėmis, prognozuojama, kad spalio pirmoje pusėje oro temperatūra bus apie 0,5 °C aukštesnė nei įprastai.
O pirmąjį spalio pirmadienį (spalio 6 d.) numatoma, kad vidutinė oro temperatūra sieks apie 9,1 °C (standartinė klimato norma – 8,7 °C).
Bus šilčiau, tačiau kritulių prognozuojama daugiau
Tiesa, remiantis Meteo.lt klimatologų prognozėmis, likusį rugsėjį bei spalio pradžią bus ne tik šilčiau, bet iškris ir daugiau kritulių.
Prognozuojama, kad lietingiausia turėtų būti artėjančią savaitę (rugsėjo 15 d.), o iškritusių kritulių kiekis sieks 25,5 mm (standartinė klimato norma 15,9 mm).
Gerokai mažiau kritulių turėtų iškristi priešpaskutinę rugsėjo savaitę (rugsėjo 22 d.), kada jų kiekis sieks 11,2 mm (standartinė klimato norma – 9,9 mm).
Visgi paskutiniąją rugsėjo savaitę ir spalio pradžioje (rugsėjo 29 d.) kritulių vėl padaugės, numatant, kad iškris apie 23,3 mm kritulių (standartinė klimato norma – 17 mm).
Tuo metu, nors spalio pirmoje pusėje numatoma, kad kritulių bus daugiau, antrąją spalio savaitę (spalio 6 d.) jų turėtų iškristi kiek mažiau – apie 14,7 mm (standartinė klimato norma – 17,5mm).
Tiesa, Meteo.lt klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas pažymi, kad nors rugsėjo pabaiga ir spalio pradžia numatoma šiltesnė nei įprastai, tai nereiškia, kad orai bus itin šilti ir malonūs.
Be to, klimatologas priduria, kad ilgalaikės prognozės ne visada yra tikslios.
Savaitės orų prognozė
Penktadienį, rugsėjo 12 d. lis – naktį gana gausiai, rytą daugiausia rytinėje pusėje, o vakariniuose rajonuose paryčiais gali nusidriekti rūkas. Dieną protarpiais lietus, vietomis vėl gausesnis ir su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną stipresnis rytiniuose rajonuose. Temperatūra: naktį +13 – +15 °C, dieną +20 – +24 °C (rytų, šiaurės rytų rajonuose +14 – +19 °C).
Šeštadienį, rugsėjo 13 d. protarpiais palis, gausiau dieną, vietomis su perkūnija, kai kur gali pabirėti ir ledėkų. Paryčiais vėl vietomis rūkas.Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s.Temperatūra: naktį +11 – +14 °C, dieną +20 – +24 °C (vakariniame pakraštuke +17 – +19 °C).
Sekmadienį, rugsėjo 14 d. protarpiais palis, gausiau vakariniuose rajonuose, dieną kai kur su perkūnija.Vėjas pietryčių: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s.Temperatūra: naktį +13 – +16 °C, dieną +20 – +23 °C (vakariniuose rajonuose +17 – +19 °C).
Pirmadienį, rugsėjo 15 d. protarpiais palis, gausiau nakties pradžioje.Vėjas pietinių krypčių: naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s.Temperatūra: naktį +13 – +15 °C, dieną +18 – +22 °C (rytiniuose rajonuose +15 – +17 °C).
Antradienį, rugsėjo 16 d. protarpiais palis, daugiausia dieną, galima perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai naktį iki 15 m/s, dieną iki 17 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +16 °C (vėsiausia rytuose, šilčiausia pajūryje), dieną +19 – +24 °C (vėsiausia vakariniame pakraštyje).
Trečiadienį, rugsėjo 17 d. protarpiais palis, naktį daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas: naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +10 – +14 °C (pajūryje +15 – +17 °C), dieną +16 – +20 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose).
Ketvirtadienį, rugsėjo 18 d. protarpiais šiek tiek palis, naktį daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +14 °C (pajūryje iki +16 °C), dieną +18 – +21 °C.
Penktadienį, rugsėjo 19 d. protarpiais palis, naktį ir rytą lietų kai kur lydės miglos ar rūkas. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra: naktį +7 – +12 °C, dieną +14 – +18 °C.
