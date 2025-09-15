Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija įspėja: užgrius audringi orai

2025-09-15 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 18:00

Sinoptikas Naglis Šulija tvirtina, kad Lietuvoje nusistovėjo vidutiniškai šilti orai. Ateinančiomis dienomis daug kur palis.

Sinoptikas Naglis Šulija tvirtina, kad Lietuvoje nusistovėjo vidutiniškai šilti orai. Ateinančiomis dienomis daug kur palis.

0

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti, kai kur su pragiedruliais ir kai kur su lietumi orai. Antradienio naktį visur ar beveik visur kurį laiką lis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Dieną irgi daug kur palis neilgai trunkantis vasariškas lietus, kai kur lis smarkiai, perkūnija irgi galima.

Didžiojoje Europos dalyje nusistovėjo vidutiniškai šilti orai. Nebus išimtis ir Lietuva“, – tvirtina N. Šulija.

Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 13–15 laipsnių šilumos, rytoj oras neskubėdamas sušils iki 18–20 laipsnių šilumos, kur ilgiau lis gali būti kiek vėsiau.

Kitaip tariant, orai bus vidutiniškai geri. Ir naktį, ir dieną kurį laiką palis, vietomis lietus bus smarkus ir su perkūnija. Be to, bus vėjuota, ypač dieną prie jūros. Žemiausia temperatūra naktį bus nuo 13 iki 15 laipsnių, dieną bus iki 18–20 laipsnių šilumos.

Per kitas dvi pras orai bus panašūs: naktimis vietomis, dienomis daug kur bus neilgai trunkančio lietaus, kai kur su perkūnija. Bus vėjuota, pirmiausia prie jūros. Naktimis atvės iki 11–13 ir 10–12 laipsnių, dienomis šils iki 17–19 ir 18–20 laipsnių šilumos.

Ką gi, artimiausiomis dienomis bus įprasti šiam metų laikui orai“, – sako sinoptikas.

Orai Europoje

 

Orus Europoje rytoj lems dvi į vieną visumą susiliejusios aukšto slėgio sritys ir žemas slėgis žemyno šiaurėje.

Didžiojoje Europos dalyje dangų dengs debesys, kai kur gana stori ir vandeningi. Saulėta bus pietuose ir rytuose.

Šiluma dar laikysis pietuose, netoli Viduržemio ir Juodosios jūrų; kitur žemyne orai bus tik vidutiniškai šilti arba jau gaivūs.

Romoje rytoj bus puikūs orai ir 29 laipsniai šilumos, Barselonoje daug saulės ir 24 laipsniai, Paryžiuje debesuota ir 18 šilumos, Londone taip pat debesuota ir taip pat 18; Berlyne truputį palis ir taip pat 18, Varšuvoje saulė pro debesis ir 20 laipsnių šilumos.

