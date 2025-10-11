Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aiškėja, kaip buvęs kariuomenės vadas taisydamas dantis sutaupė 4 tūkst. eurų: „Jo niekšelis buvo mėgstamiausias žodis“

2025-10-11 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 09:30

Buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui, kuris kaltinamas neteisėtai už mokesčių mokėtojų pinigus susiprotezavęs dantis, nepavyko prisidengti duomenų apie sveikatą apsauga. Apygardos teismo teisėja atmetė jo advokato ir kartu teisiamo odontologo prašymus posėdžius rengti uždarus. Pradėjus nagrinėti bylą V. Rupšys atsakinėti į klausimus nepanoro, tą žadėjo padaryti tik apklausus kitus.

18

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Odontologas kaltės nepripažįsta 

Pirmasis į posėdį atėjo odontologas Šarūnas Ratkus – medikas, kaltinamas klastojęs dokumentus, kad buvęs kariuomenės vadas galėtų nemokamai susitvarkyti dantis.

Odontologas pasakojo matęs, kad V. Rupšio dantis suskilęs. Tačiau, anot prokuroro, V. Rupšiui buvo periodontitas – liga, kurios negydant gali tekti šalinti dantis.

„Aš galiu pasakyt, kad neteisėtų paslaugų niekad niekam neteikiau. O daugiau ką nors apie konkretų asmenį nenoriu, nes tai yra asmens duomenų apsauga“, – teisme nenoriai kalbėjo V. Ratkus.

Prisidengdami sveikatos duomenų apsauga tiek odontologas, tiek jo pacientas V. Rupšys tikėjosi, kad bylos detalės, kaip buvusiam kariuomenės vadui pavyko už mokesčių mokėtojų pinigus susitvarkyti dantis, liks už uždarų posėdžio durų ir visuomenės nepasieks.

Tačiau Apygardos teismo teisėja Ugnė Gailiūnienė atmetė kaltinamųjų advokatų prašymą, kad posėdžiai būtų uždari. Pradėjus nagrinėti bylą prokuroras pagarsino V. Rupšiui pateiktus kaltinimus – dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Šis savo kaltės nepripažino ir parodymus žadėjo duoti tik apklausus kitus proceso dalyvius.

„Po teismo sprendimo aš Jums duosiu visus komentarus, dabar negaliu nieko ir nenoriu komentuot nieko. Nes jeigu pastebėjote čia labai daug įdomių klausimų. Ir pacientas į visus tuos klausimus galėtų atsakyt“, – teigė buvęs kariuomenės vadas.

Protezavo už kariuomenės pinigus

Prieš trejus metus, norėdamas nemokamai susitaisyti dantis, Rupšys paaiškinime rašė, jog lankydamas karius Vokietijoje pietaujant sukandimo metu nudelbė danties skausmas. Grįžus iš komandiruotės esą odontologas konsultacijos metu pasiūlė išrauti du dantis.

Odontologas Š. Ratkus teismui aiškino matęs, kad V. Rupšio dantis įskilęs ir pasiūlė protezuoti už kariuomenės pinigus. Taip kariuomenės vadas sutaupė beveik 4 tūkstančius eurų. Tačiau anot prokuroro, odontologė, pas kurią lankėsi V. Rupšys, jam diagnozavo periodontitą, kurio negydant dantys ima klibėti ir gali iškristi.

„Jis ta bėdą ir prieš 15 metų turėjo. Iš kur žinot? Mes kartu su juo tarnavom. Aš jį gerai pažįstu 30 metų, jau jis 2009 metais dantų neturėjo. Dabar čia teisme aiškina, kad lūžo dantis. Nebūkim naivūs“, – TV3 Žinioms sakė Kariuomenės kūrėjų savanorių garbės teismo pirmininkas Rimas Litvinas.

Posėdyje dalyvavęs Kariuomenės kūrėjų savanorių garbės teismo pirmininkas R. Litvinas teismo prašė prijungti jo ieškinį dėl karininko vardo pažeminimo.

„Čia grynai pasinaudojimas tarnybine padėtim ir nėra apie ką čia šnekėt, yra žema, negarbinga. Jo niekšelis buvo mėgstamiausias žodis, tai jis per tuos metus susitapatino su tuo žodžiu ir pat stapo juo“, – savo buvusio darbdavio neužstojo R.Litvinas.

Teismas R. Litvino ieškinį dėl karininko vardo pažeminimo atmetė

Kitaip nei V. Rupšys, dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti kaltinamas otontologas Š. Ratkus parodymus sutiko duoti iškart, nors kaltės taip pat nepripažino.

„Ar pats jaučiatės kažką negerai padaręs, ar pripažįstat kaltinimus? Jeigu per 27 metus nė karto nieko nepadariau, nėkart jokios nuobaudos, šįkart nepadariau“, – sakė Š. Ratkus.

Š. Ratkus neslėpė, kad tai jis V. Rupšiui papasakojo apie nemokamą galimybę sutaisyti dantis.

„Jis galėjo nepriimti to pasiūlymo, kad statyt implantus. Visi iki tol vadai susistatė už savo pinigus. Nėra tas biedniukas“, – svarstė R. Litvinas.

Išsamiau papasakoti, ką konkrečiai odontologas suklastojo, kad V. Rupšys nemokamai susitvarkytų dantis, prokuroras paaiškinti atsisakė.

„Praeitą kartą pakomentavau, pakankamai daug, leiskim teismui dirbt savo darbą, teismas vertins ir tada galėsim pakomentuot“, – teigė prokuroras Stanislav Barsul.

Beje, prokuroras S. Barsul palaikė kaltinamųjų prašymus, kad byla būtų nagrinėjama už uždarų durų.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Dėl 4k
Dėl 4k
2025-10-11 09:56
šitaip susiteršti savo vardą, kai ir taip babkių tų tikiu netrūksta tikrai niekšeliška...
Atsakyti
nezinantis
nezinantis
2025-10-11 09:58
Kariuomenės vadas pvz.per NATO šalių susirinkimą be dantų irgi negražu?Gal reikėtų įteisinti kokį muliažą iš plastmasės laikinai įdedamą?
Atsakyti
vat
vat
2025-10-11 10:00
ji kascejus paskandino , nes jis nenorejo pirkt nesamoningu tanku tokiom sumom
Atsakyti
