Policija siunčia žinią dėl snygio ir eismo: įvardijo, ar padaugėjo avarijų

„Yra avarijų, bet kad jų būtų akivaizdžiai dėl sniego padaugėję, tai to nėra. Kasdien avarijų būna. Nuo 6.30 val. iki 8.30 val. užregistruotos avarijos ir tik vienoje nukentėjo žmonės, kiti įvykiai – techniniai”, – Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas.
Vilniaus rajone nuo kelio nuslydo automobilis. Vilniuje, Pašilaičiuose, prie žiedo automobilis kliudė viešojo transporto autobusą.
Didžiausia avarija įvyko 6.39 val. Zujūnų gatvėje, nereguliuojamoje sankryžoje. Čia susidūrė policijos tarnybinis automobilis „Volkswagen Transporter“ ir automobilis „Hyundai“. Pastarajame važiavo vaikas, jis nenukentėjo. Manoma, kad avarija įvyko, kai vairuotoja nepastebėjo policijos mašinos.
Pareigūnai nukentėjo nestipriai, jiems pagalba suteikta ligoninėje.
Naujausia orų prognozė
Šiandien krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs (vyraus sniegas, šlapdriba). Naktį daug kur formuosis šlapio sniego apdraba. Kai kur plikledis, lijundra. Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Penktadienio naktį kai kur silpni krituliai. Plikledis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–3 laipsniai šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 26 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 58 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, pamažu formuosis pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!
Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 2–7, Kuršių mariose – 1–2, Baltijos jūroje – 4–5 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
