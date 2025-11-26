Rugsėjo pabaigoje dingo nepilnametis, iki šiol jo niekas nematė: Vilniaus policija prašo pagalbos

Šių metų rugsėjo 29 d. nepilnametis išėjo iš globos namų Vilniuje ir į juos negrįžo. Nepilnamečio buvimo vieta nėra žinoma.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Edvinu Juknevičiumi, tel. +370 670 29580, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
