  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rugsėjo pabaigoje dingo nepilnametis, iki šiol jo niekas nematė: Vilniaus policija prašo pagalbos

2025-11-26 09:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 09:30

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios nepilnamečio Albert Krušinsko-Gubarevo (gim. 2008 m.).

Policija BNS Foto

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios nepilnamečio Albert Krušinsko-Gubarevo (gim. 2008 m.).

Šių metų rugsėjo 29 d. nepilnametis išėjo iš globos namų Vilniuje ir į juos negrįžo. Nepilnamečio buvimo vieta nėra žinoma.

 

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Edvinu Juknevičiumi, tel. +370 670 29580, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

