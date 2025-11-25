 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytuje pradėtas tyrimas dėl vaizdo įrašo, kuriame užfiksuotas dviejų vyrų kankinimas

2025-11-25 12:27 / šaltinis: BNS
2025-11-25 12:27

Alytaus apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl policijai pateikto anoniminio vaizdo įrašo, kuriame, kaip įtariama, užfiksuotas dviejų vyrų kankinimas, antradienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Policija BNS Foto

Alytaus apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl policijai pateikto anoniminio vaizdo įrašo, kuriame, kaip įtariama, užfiksuotas dviejų vyrų kankinimas, antradienį pranešė Generalinė prokuratūra.

REKLAMA
0

Tyrimas pradėtas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas lapkričio 18 dieną prokuroro reikalavimu, atlikus pirminį aplinkybių vertinimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pažymėtina, kad nukentėjusieji, kurie šiuo metu jau yra nustatyti, į policiją ar kitas įstaigas nesikreipė, tačiau tam tikrais atvejais ikiteisminis tyrimas dėl šios nusikalstamos veikos gali būti pradėtas be nukentėjusiųjų pareiškimo.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuo atveju sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą prokuroro reikalavimu priimtas įvertinus galimai įvykdytos nusikalstamos veikos poveikį visuomenei bei tai, kad žala padaryta asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių negali ginti savo teisėtų interesų.

REKLAMA

Gavus pirminę specialisto išvadą, kurioje konstatuota, kad nukentėjusiesiems padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, ikiteisminis tyrimas tęsiamas dėl dviejų ar daugiau žmonių nesunkaus sveikatos sutrikdymo, kankinant ar kitaip itin žiauriai.

Nusikalstamą veiką galimai padariusiam asmeniui įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Įtariamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.

Baudžiamasis kodeksas už nesunkų sveikatos sutrikdymą numato laisvės atėmimo bausmę iki penkerių metų.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroras. Tyrimą atlieka Prienų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų