Alytuje pradėtas tyrimas dėl vaizdo įrašo, kuriame užfiksuotas dviejų vyrų kankinimas

Tyrimas pradėtas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas lapkričio 18 dieną prokuroro reikalavimu, atlikus pirminį aplinkybių vertinimą.
Pažymėtina, kad nukentėjusieji, kurie šiuo metu jau yra nustatyti, į policiją ar kitas įstaigas nesikreipė, tačiau tam tikrais atvejais ikiteisminis tyrimas dėl šios nusikalstamos veikos gali būti pradėtas be nukentėjusiųjų pareiškimo.
Šiuo atveju sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą prokuroro reikalavimu priimtas įvertinus galimai įvykdytos nusikalstamos veikos poveikį visuomenei bei tai, kad žala padaryta asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių negali ginti savo teisėtų interesų.
Gavus pirminę specialisto išvadą, kurioje konstatuota, kad nukentėjusiesiems padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, ikiteisminis tyrimas tęsiamas dėl dviejų ar daugiau žmonių nesunkaus sveikatos sutrikdymo, kankinant ar kitaip itin žiauriai.
Nusikalstamą veiką galimai padariusiam asmeniui įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Įtariamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
Baudžiamasis kodeksas už nesunkų sveikatos sutrikdymą numato laisvės atėmimo bausmę iki penkerių metų.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroras. Tyrimą atlieka Prienų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai.
