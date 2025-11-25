 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Joniškio rajone rastas dalimis išardytas bendrovės išnuomotas automobilis

2025-11-25 08:52 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 08:52

Joniškio rajone rastas dalimis išardytas bendrovės vyrui išnuomotas automobilis, pranešė policija.

Policija BNS Foto

Joniškio rajone rastas dalimis išardytas bendrovės vyrui išnuomotas automobilis, pranešė policija.

REKLAMA
0

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, birželio 23 d. Anykščių rajonoe gyventojas (gim. 1997 m.) iš uždarosios akcinės bendrovės išsinuomojo automobilį „AUDI A6“, pagamintą 2011 m. 

Vyras, anot policijos, nuo rugsėjo 1 d. nebemokėjo nuomos mokesčio už transporto priemonę, telefonu nebuvo pasiekiamas, į laiškus neatsakė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galiausiai lapkričio 24 d. išnuomotas automobilis rastas išardytas dalimis Joniškio rajone, Bariūnų kaime.

Partirta turtinė žala įvertinta 11 483 eurais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto iššvaistymo.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų