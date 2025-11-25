 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Finansavimu pasipiktinę statutiniai pareigūnai prie Seimo rengia protestą

2025-11-25 06:38 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 06:38

Statutiniai pareigūnai antradienį prie Seimo rengia protesto akciją, kurios metu žada išreikšti pasipiktinimą nepakankamu finansavimu teisėsaugos institucijoms. 

Policijos pareigūnai. ELTA / Andrius Ufartas

0

Kaip skelbia Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), protesto akcijoje „Popierinis saugumas“ dalyvaus statutiniai pareigūnai, prie jų prisijungs ir šalies aplinkosaugininkai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot NPPSS, akcija nukreipta prieš valdančiųjų rengiamą šalies biudžeto projektą, kuriuo statutinių pareigūnų atlygiui numatyta skirti 24,1 mln. eurų.

Proteste ketina dalyvauti apie 1 tūkst. Lietuvos statutinių pareigūnų ir beveik 2,5 tūkst. jų vietas užimti pasiruošusių popierinių pareigūnų.

Kaip skelbta anksčiau, kitąmet statutinių pareigūnų – ugniagesių, policininkų, pasieniečių, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos, Muitinės departamento darbuotojų – atlyginimams didinti iš viso numatyta 24,1 mln. eurų, vidutinis atlyginimas „į rankas“ turėtų augti 110 eurų (5 proc.).

Visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų, tačiau pareigūnų profesinės sąjungos teigia, kad didesnėms pareigūnų algoms suplanuotos lėšos sumažėjo apie 30 mln. eurų, o statutinėms įstaigoms iš viso trūksta daugiau negu 150 mln. eurų.

indeliai.lt

