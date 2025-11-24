 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiaulių policija ieško žmogžudyste įtariamo vyro – prašo visuomenės pagalbos

2025-11-24 17:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-24 17:43

Šiaulių policija ieško žmogžudyste įtariamo vyro ir prašo visuomenės pagalbos.

Lukas Simonenko (nuotr. Policijos)

Šiaulių policija ieško žmogžudyste įtariamo vyro ir prašo visuomenės pagalbos.

0

Lapkričio 23 d. apie 13:20 val. Šiauliuose, Varpo g., daugiabučio namo kieme, konflikto metu, Lukas Simonenko, gim. 2000 m., peiliu mirtinai sužalojo vyrą, gim. 2003 m. Įtariamasis pasislėpė, yra ieškomas.

Šiaulių apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo (LR BK 129 str. 1 d.).

Policija prašo visuomenės pagalbos. Žinančius, kur gali slėptis šis vyras, ar jį pastebėjusius, prašome kuo skubiau pranešti vyresniajai tyrėjai Karolinai Kasputytei, tel. nr. +370 700 61825, el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilniaus policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: bare sumušė žmogų (nuotr. Policijos)
Vilniaus policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: bare sumušė žmogų

