Atvykę į iškvietimą tokio siaubo išvysti pareigūnai nesitikėjo: „Jau seniai buvo akivaizdu, kad kažkas blogo įvyks“

Sadowa gatvėje, ramiame Sanoko daugiabutyje, ketvirtadienio priešpietę įvyko skaudi tragedija, kuri, anot kaimynų, buvo „tik laiko klausimas“. Gyventojai pasakoja jau ilgą laiką jautę baimę dėl kaimyno elgesio, rašoma fakt.pl.
Greitosios pagalbos ir policijos pajėgos buvo iškviestos po pranešimo, kad antrame aukšte esančiame bute agresyvus vyras užsibarikadavo kartu su savo motina. Situaciją dar labiau komplikavo suveikęs dujų jutiklis – buvo įtariama, kad dujų čiaupai galėjo būti atidaryti tyčia.
Puolė su mačete ar kardu
Atvykę policijos pareigūnai ir ugniagesiai nusprendė nedelsdami įeiti į butą. Tačiau mėginimas padėti baigėsi smurtu.
„Vyras buvo labai agresyvus ir neprisileido pareigūnų. Jis puolė juos pavojingu ginklu – mačete arba kardu. Buvo panaudotos ašarinės dujos ir lazdos, tačiau jis toliau puolė“, – portalui Fakt sakė Pakarpatės policijos atstovas spaudai Piotras Wojtunikas.
Pirmiausia sunkiai sužeistas ugniagesys, vėliau – trys policijos pareigūnai. Tuomet pareigūnai buvo priversti panaudoti ginklą. 47 metų Wojciechas M. žuvo vietoje.
Bute rastas motinos kūnas
Kai tarnyboms pavyko patekti į butą, viduje jie aptiko ir vyro motinos kūną. Pirminiais duomenimis, moteris buvo nužudyta.
Sunkiausiai sužeistas ugniagesys buvo sraigtasparniu išgabentas į Žešuvo ligoninę. Jis patyrė gilius rankų ir liemens pjūvius.
Į ligoninę išvežti ir trys policijos pareigūnai, tačiau jų būklė stabili – gyvybei pavojus negresia.
Kaimynai pakraupę
Namo gyventojai pasakoja, kad Wojciechas M. ilgus metus sirgo psichikos sveikatos sutrikimais, greičiausiai šizofrenija.
Liga progresavo, jis tapo vis labiau neprognozuojamas, linkęs į konfliktus ir kėlė grėsmę aplinkiniams.
Apie 10 val. ryto kaimynai išgirdo moters pagalbos šūksnius pro pravertą langą – ji šaukė, kad sūnus atėmė jos telefoną. Netrukus jos balsas nutilo.
„Jis neturėjo gyventi čia su mama. Jau seniai buvo akivaizdu, kad kažkas blogo įvyks“, – sakė sukrėsti kaimynai.
