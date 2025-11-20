 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Patiklumui ribų nėra: po pokalbio su „būrėjais“ vilnietė prarado 75,3 tūkst. eurų

2025-11-20 10:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 10:19

Būrimo paslaugas neva teikę sukčiai iš Vilniuje gyvenančios moters išviliojo beveik 75,3 tūkst. eurų, informavo policija.

Būrimo paslaugas neva teikę sukčiai iš Vilniuje gyvenančios moters išviliojo beveik 75,3 tūkst. eurų, informavo policija.

6

Anot Policijos departamento, trečiadienį 10.39 val. į sostinės pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1972 m.), kuri pareiškė, kad nuo rugsėjo 9 d. iki lapkričio 8 d. Vilniuje, Gerosios Vilties gatvėje, jai būnant namuose bei internetinėse platformose ieškant darbo, telefonu su ja susisiekė nepažįstami asmenys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarieji, pasak moters, teigė teikiantys būrimo paslaugas, gerinantys žmonių emocinę būklę. Šie sukčiai iš pareiškėjos apgaulės būdu išviliojo 75 280 eurų.

Galimai nuo sukčių nukentėjo ir dar vienas sostinės gyventojas.

Policijos duomenimis, trečiadienį apie 14.30 val. Vilniuje, Fabijoniškių gatvėje, būnant namuose, vyrui (gim. 1940 m.) paskambino nepažįstami asmenys.

Šie, prisistatę policijos pareigūnais (bendravo rusų kalba), apgaulės būdu iš vyro išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius ir pasisavino 15 000 eurų. 

Taip pat, kaip pranešė policija, trečiadienį 10.22 val. Kauno policija gavo pranešimą apie galimą sukčiavimo atvejį.

Moteris (gim 1936 m.) nurodė, kad lapkričio 10 d. apie 10 val. Vytenio gatvėje, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstamas asmuo, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu bei teigdamas, kad namuose laikomi pinigai yra padirbti, apgaulės būdu iš pareiškėjos išviliojo 10 368 eurus.

Pinigus moteris atidavė tą pačią dieną į namus atvykusiam nepažįstamam vyriškiui. 

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų. 

Moteris prarado pinigus, patikėjusi galimybe laimėti loterijoje

Dar vienas galimo sukčiavimo atvejis fiksuotas Kretingos rajone.

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), lapkričio 17 d. pradėtas tyrimas pagal moters (gim. 1962 m.) pareiškimą.

Pareiškėja nurodė, kad socialiniame tinkle iš neva pažįstamo asmens gavo žinutę, kurioje kalbėta apie galimybę laimėti loterijoje. Moteris paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos apgaulės būdu per kelis kartus pasisavinta 11 200 eurų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.

Šiaulių AVPK duomenimis, lapkričio 14 d. Šiaulių rajono gyventoja (gim. 1959 m.) gavo SMS žinutę dėl neva neapmokėtos administracinės nuobaudos.

Moteris nurodė, kad prisijungė prie atsiųstos nuorodos, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis ir tik vėliau pastebėjo, kad neteko 3 102,99 euro. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

