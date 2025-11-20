Panevėžyje pavogta 18 padangų: žala siekia daugiau kaip 4,5 tūkst. eurų

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 11.32 val. vyras (gim. 1967 m.) pranešė pastebėjęs, kad Tiekimo gatvėje prakirpta vielinė tvora ir iš teritorijas pavogta 18 padangų „JK Tyre Jetsteel“.
Patirta turtinė žala įvertinta 4 534,38 euro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
