 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje pavogta 18 padangų: žala siekia daugiau kaip 4,5 tūkst. eurų

2025-11-20 09:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 09:16

Panevėžyje iš apvertos teritorijos trečiadienį pavogta 18 padangų, informavo policija.

Automobilių padangos (nuotr. Organizatorių)

Panevėžyje iš apvertos teritorijos trečiadienį pavogta 18 padangų, informavo policija.

REKLAMA
0

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 11.32 val. vyras (gim. 1967 m.) pranešė pastebėjęs, kad Tiekimo gatvėje prakirpta vielinė tvora ir iš teritorijas pavogta 18 padangų „JK Tyre Jetsteel“.

Patirta turtinė žala įvertinta 4 534,38 euro. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų