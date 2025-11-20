Į Jurbarko ligoninę atvežtas vyras neišgyveno: įtariama, kad krito nuo laiptų

Anot Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, trečiadienį apie 14.58 val. gautas pranešimas, kad iš Algirdo gatvėje esančio daugiabučio laiptinės į Jurbarko ligoninę pristatytas vyras (gim. 1961 m.).
Jis gydymo įstaigoje mirė. Pirminiais duomenimis, asmuo galimai nukrito nuo laiptų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
