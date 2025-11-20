 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Į Jurbarko ligoninę atvežtas vyras neišgyveno: įtariama, kad krito nuo laiptų

2025-11-20 09:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 09:19

Jurbarko ligoninėje trečiadienį mirė, kaip manoma, nuo laiptų nukritęs vyras, pranešė policija.

Greitoji medicinos pagalba BNS Foto

Jurbarko ligoninėje trečiadienį mirė, kaip manoma, nuo laiptų nukritęs vyras, pranešė policija.

REKLAMA
0

Anot Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, trečiadienį apie 14.58 val. gautas pranešimas, kad iš Algirdo gatvėje esančio daugiabučio laiptinės į Jurbarko ligoninę pristatytas vyras (gim. 1961 m.). 

Jis gydymo įstaigoje mirė. Pirminiais duomenimis, asmuo galimai nukrito nuo laiptų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų