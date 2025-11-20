Teismas nepasigailėjo: taranavęs ginkluotus užpuolikus, sulaukė 25 metų kalėjimo

Alanijos teisme priimtu sprendimu Dmytro Čabanas pripažintas kaltu dėl dviejų žmonių žūties ir, pritaikius bausmės sumažinimą dėl „nepateisinamo dirgiklio“ (turk. „haksız tahrik“) poveikio, nuteistas 25 metams kalėjimo.
Užpuolimas vidury dienos
Incidentas įvyko 2023 m. lapkričio 10 d., Alanijoje, prie vieno iš viešbučių. Pasak tyrimo duomenų, Ukrainos pilietis Dmytro Čabanas laukė automobilyje, kai prie jo privažiavo numerių neturintis motociklas, kuriuo važiavo Muratas O. ir Elnuras B.
Kaip teigiama, vienas iš vyrų parodė ginklą ir liepė atidaryti langą. D. Čabanas atsisakė tai padaryti, tuomet plėšikai ginklo rankena sudaužė automobilio stiklą ir pareikalavo atiduoti salone buvusią rankinę.
Ukrainiečiui atsisakius ją perduoti, vienas iš užpuolikų iššovė į automobilio vidų, tuomet plėšikai čiupo rankinę ir spruko motociklu.
Šoko ištiktas D. Čabanas nusprendė persekioti užpuolikus ir maždaug po 300 metrų rėžėsi į jų motociklą. Apie incidentą pranešus vietos gyventojams, į įvykio vietą atvyko gausios pareigūnų ir medikų pajėgos. Atvykę greitosios pagalbos medikai konstatavo, kad užpuolikai žuvo vietoje.
Pareigūnai šalia įvykio vietos rado pistoletą ir vieną tuščią tūtą.
Rankinėje – 35 tūkst. eurų
Ukrainietis buvo sulaikytas. Tuo metu žuvusiųjų kūnai nugabenti į morgą. Atlikus patikrinimą paaiškėjo, kad plėšikų pagrobtoje rankinėje buvo 35 tūkst. eurų.
Baigiamasis teismo posėdis vyko Alanijos 1-ajame sunkių nusikaltimų teisme. Teismas, įvertinęs aplinkybes ir taikęs bausmės sumažinimą dėl „provokacijos“, skyrė ukrainiečiui 25 metų laisvės atėmimo bausmę.
