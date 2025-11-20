Sodintų ir į kalėjimą: šiems pažeidėjams gresia ilgi metai už grotų

Šias Baudžiamojo kodekso (BK) ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisas parengė Vidaus reikalų ministerija (VRM), reaguodama į Lietuvą iš Baltarusijos skrendančius balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis.
Anksčiau vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sakė, kad esamos sankcijos už kontrabandos gabenimą šiuo metu nėra atgrasančios.
Teisės aktų pataisoms po pateikimo Seimas pritarė bendru sutarimu. Įstatymų projektai bus svarstomi skubos tvarka.
VRM siūlo keisti BK, numatant, kad už kontrabandos gabenimą, jei tai sukėlė pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai, nacionaliniam saugumui svarbiai įmonei arba sutrikdė transporto eismą, būtų baudžiama laisvės atėmimu nuo 4 iki 8 metų.
Kaip nurodoma projekte, tokios pats sankcijos grėstų ir už neteisėtą akcizais apmokestinamų prekių įgijimą, laikymą, gabenimą, siuntimą, jei tokiais veiksmais buvo sukeltas pavojus žmogaus gyvybei ar sveikatai, nacionaliniam saugumui svarbiai įmonei arba sutrikdė saugų transporto eismą.
Siūlomuose įstatymo pakeitimuose taip pat numatytos bausmės už ginklų, šaudmenų, sprogmenų, radioaktyvių ar pavojingų cheminių medžiagų kontrabandą oru.
Už ginklų, šaudmenų sprogmenų kontrabandą, jei tokiais veiksmais keliamas pavojus žmogui, nacionalinio saugumo svarbos įmonei ar sutrikdomas eismas, siūloma bausti laisvės atėmimu nuo 6 iki 10 metų.
Tuo metu už branduolinių ar radioaktyviųjų medžiagų kontrabandą, kaip numatoma BK pataisose, grėstų laisvės atėmimo bausmė nuo 4 iki 8 metų.
Tokia pat bausmė, kaip siūlo VRM, turėtų būti skiriama ir už narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandą, jei tokiais veiksmais sukeliamas pavojus žmogui, nacionaliniams saugumui svarbiai įmonei ar sutrikdomas eismas.
BK pakeitimais taip pat siūloma, kad už pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų kontrabandą būtų baudžiama laisvės atėmimu nuo 4 iki 12 metų.
Už stipriai veikiančių, nuodingųjų ar cheminių medžiagų, biologinių medžiagų, mikroorganizmų ar toksinų kontrabandą, kaip nurodoma įstatymo projekte, norima numatyti laisvės atėmimo bausmę nuo 4 iki 8 metų.
VRM siūlo, kad už dopingo medžiagų kontrabandą grėstų laisvė atėmimas nuo 2 iki 6 metų.
Ministerija taip pat siekia numatyti, jog už transporto eismo tvarkos ar saugumo taisyklių pažeidimą, jei tokiais veiksmais buvo sukeltas pavojus žmogaus gyvybei, nacionaliniam saugumui svarbiai įmonei arba buvo sutrikdytas eismas, grėstų bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 6 metų.
ELTA primena, kad pastaruoju metu dėl balionų, skrendančių iš Baltarusijos, buvo ne kartą sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla.
VRM duomenimis, per 9 šių metų mėnesius daugiau apie 80 proc. iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius.
Iš viso sulaikyta virš 1,1 mln. cigarečių pakelių atgabentų oru, iš jų naudojant oro balionus – apie 800 tūkst. pakelių. 2024 m. oru atgabenta 602 tūkst. pakeliai cigarečių, iš jų oro balionais – 230 tūkst.
Anot ministerijos, nustatyta 115 asmenų, kurie susiję su cigarečių gabenimu oru. Per 2025 m. buvo pastebėti 177 dronai, nutupdyta buvo 50 dronų.