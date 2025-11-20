Po baltarusiškos kontrabandos incidentų: Seimas ėmėsi griežtinti bausmes

Baudžiamojo kodekso pataisomis pritarė 51 Seimo narys, prieš buvo aštuoni, o susilaikė 17 parlamentarų.
Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, siūlomais pakeitimais griežčiau reglamentuojamas kontrabandos gabenimas pavojingu būdu.
„Siūloma numatyti nusikaltimų pavojingumą atitinkančias laisvės atėmimo bausmes, pašalinti galimybę už tokius nusikaltimus skirti pinigines baudas, kurios nėra atgrasančios, numatyti, kad pavojingu būdu gabenama kontrabanda užtrauktų ne administracinę, o baudžiamąją atsakomybę“, – Seimo salėje kalbėjo jis.
Pakeitimais siūloma numatyti griežtesnę baudžiamąją atsakomybę už kontrabandą bet kokiomis priemonėmis – oro, vandens, kelių transporto priemonėmis – jeigu tai sukėlė pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiai įmonei, sutrikdė saugų transporto eismą arba šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką.
Už muitinei privalomų pateikti daiktų, akcizinių prekių, tarp jų ir cigarečių, kontrabandą numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo ketverių iki aštuonerių metų. Tokia pat bausmė numatyta už branduolinių, radioaktyviųjų, narkotikų, nuodingųjų, cheminių, biologinių medžiagų, mikroorganizmų, toksinų kontrabandą.
Tuo metu už ginklų, šaudmenų, sprogmenų kontrabandą – nuo šešerių iki dešimties metų, už narkotikų žaliavų (prekursorių) – nuo ketverių iki dvylikos, už dopingo – nuo dvejų iki šešerių.
Taip pat nustatoma baudžiamoji atsakomybė už tyčinius transporto eismo tvarkos ar saugumo taisyklių pažeidimus, kurie sukelia pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiam objektui, sutrikdo saugų transporto eismą arba šiurkščiai pažeidžia viešąją tvarką.
Už tokius pažeidimus numatyta skirti baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki šešerių metų.
Seimas ėmėsi svarstyti ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimus. Šiais siekiama numatyti galimybę taikyti kriminalinės žvalgybos priemones už naujai kriminalizuotas nusikalstamas veikas.
Dar iki minėtų pataisų Seimas nusprendė svarstyti ir parlamentarės Giedrės Balčytytės siūlymus. Ji Baudžiamąjį Kodeksą siūlo papildyti nauju straipsniu, kuris išdėstytų atsakomybę už bet kokios transporto rūšies veiklos trikdymą, neteisėtai naudojant valdomas ar nevaldomas priemones (nepriklausomai nuo jų judėjimo būdo – oru, žeme ar vandeniu), atsižvelgiant į tokio trikdymo pasekmes.
Anot konservatorės, bausmės griežtumas priklausytų nuo to, kokias pasekmes veika sukuria.
„Man norėjosi papildyti (Vidaus reikalų ministerijos – BNS) siūlomas pataisas, išeinant vien iš kontrabandos veikimo ir einant į lauką, kur gali būti bet koks hibridinis veikimas“, – tikino parlamentarė.
„Jeigu nukabinsi nuo meteorologinio baliono, bet tai nebebus kontrabanda, tai vis tiek hibridinis veikimas, jeigu jis sutrikdo mūsų oro uosto veikimą ir keleivių saugumą. Manasis siūlymas yra platesnis ir galės būt taikomas plačiau bet kokioje situacijoje, susijusioje su transportu“, – teigė ji.
Už grėsmės saugiam transporto eismui sukėlimą grėstu bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų, jei sukeltas incidentas būtų pavojingas, laisvės atėmimo bausmės galimybė didėtų iki penkerių metų.
Jei dėl veiksmų įvyktų avarija, būtų sunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata ar žmogus žūtų, grėstų laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų, o jei žūtų du ar daugiau žmonių – laisvės atėmimas nuo penkerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Šiems siūlymams pritarė 77 Seimo nariai, susilaikė vienas, o prieš balsavusių nebuvo.
Pataisos parengtos reaguojant į pastaruoju metu išaugusį kontrabandos gabenimą iš Baltarusijos pasitelkiant meteorologinius balionus, dėl jų Lietuvai teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą.
„Pakeitimai parengti reaguojant į iškilusias grėsmes nacionaliniam saugumui dėl pastarųjų metu suintensyvėjusios kontrabandos, gabenamos meteorologiniais balionais. (...) Taip pat vykdant Nacionalinės saugumo komisijos sprendimus, neatidėliotinai griežtinti baudžiamąją atsakomybę, numatant adekvačias ir proporcingas laisvės atėmimo bausmes už visų rūšių kontrabandą, gabenamą pavojingu visuomenės būdu“, – sakė V. Kondratovičius.
Oru gabenamos kontrabandos incidentai lėmė Vyriausybės sprendimą mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija, tačiau Ministrų kabinetui nusprendus anksčiau nei planuota atverti sieną, ketvirtadienį Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai atnaujino pilną veiklą.
Kiek anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija Nacionalinio saugumo komisija pasiūlė atsižvelgiant į tai, kad sumažėjo kontrabandinių balionų srautai, Vilniaus oro uosto veikla nebetrikdoma.
Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės teigimu, šiuo metu atliekami daugiau nei 22 ikiteisminiai tyrimai dėl kontrabandos gabenimo meteorologiniais balionais.
