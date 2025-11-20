 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nuo kitų metų – naujos taisyklės mokiniams dėl telefonų naudojimo

2025-11-20 15:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 15:55

Antradienį posėdžiavę parlamentarai po pateikimo pritarė siūlymui įpareigoti šalies mokyklas iki kitų metų rugsėjo parengti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas. 

Moksleiviai su telefonais (tv3.lt koliažas)

Antradienį posėdžiavę parlamentarai po pateikimo pritarė siūlymui įpareigoti šalies mokyklas iki kitų metų rugsėjo parengti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas. 

REKLAMA
2

Už tokią iniciatyvą balsavo 67 parlamentarai, 1 buvo prieš, o dar 17 posėdyje dalyvavusių Seimo narių susilaikė. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) parengtos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma Lietuvos mokyklas iki kitų metų rugsėjo įpareigoti parengti savo mobiliųjų telefonų naudojimo įstaigoje tvarkas, Vyriausybei buvo pristatytos spalio pabaigoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pažymima, jog mobiliųjų naudojimo ugdymo įstaigose tvarkas mokyklos turėtų rengti, pasiremdamos tiek ŠMSM, tiek Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) sudarytomis rekomendacijomis. 

REKLAMA
REKLAMA

Jose, pasak ŠMSM, aptariami atvejai, kada asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų galinių įrenginių naudojimas turėtų būti ribojamas, ir pateiktos alternatyvos, kaip mokyklos galėtų įgyvendinti šiuos ribojimus. 

REKLAMA

Švietimo įstatymo pakeitimais taip pat siekiama numatyti vieningą mokyklų reagavimo ir pagalbos teikimo tvarką dėl mokinių narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, platinimo ir disponavimo. Šiuo klausimu siekiama, kad sveikatos, švietimo, mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrai nustatytų vieningą reagavimo tvarką. Tokia nuostata taip pat įsigaliotų nuo kitų metų rugsėjo. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad ŠMSM kovo mėnesį parengė rekomendacijas dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose. Jos buvo patvirtintos rugpjūčio 1 d.

Rekomendacijose siūloma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas. 

Mokyklos tvarkoje turi būti numatytos ir stebėsenos priemonės, užtikrinančios, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami mokyklos nustatyta tvarka, taip pat pasekmės, jeigu nesilaikoma susitarimų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rekomendacijose taip pat nustatomos išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams. 

Šiuo metu leisti mokyklose naudotis telefonais ar ne, sprendžia pačios ugdymo įstaigos, nusistatydamos tai savo vidaus tvarkose. Švietimo įstatyme mobiliųjų telefonų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimas mokyklose nereglamentuojamas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų