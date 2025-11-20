Nuo kitų metų – naujos taisyklės mokiniams dėl telefonų naudojimo

Už tokią iniciatyvą balsavo 67 parlamentarai, 1 buvo prieš, o dar 17 posėdyje dalyvavusių Seimo narių susilaikė.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) parengtos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma Lietuvos mokyklas iki kitų metų rugsėjo įpareigoti parengti savo mobiliųjų telefonų naudojimo įstaigoje tvarkas, Vyriausybei buvo pristatytos spalio pabaigoje.
Pažymima, jog mobiliųjų naudojimo ugdymo įstaigose tvarkas mokyklos turėtų rengti, pasiremdamos tiek ŠMSM, tiek Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) sudarytomis rekomendacijomis.
Jose, pasak ŠMSM, aptariami atvejai, kada asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų galinių įrenginių naudojimas turėtų būti ribojamas, ir pateiktos alternatyvos, kaip mokyklos galėtų įgyvendinti šiuos ribojimus.
Švietimo įstatymo pakeitimais taip pat siekiama numatyti vieningą mokyklų reagavimo ir pagalbos teikimo tvarką dėl mokinių narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, platinimo ir disponavimo. Šiuo klausimu siekiama, kad sveikatos, švietimo, mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrai nustatytų vieningą reagavimo tvarką. Tokia nuostata taip pat įsigaliotų nuo kitų metų rugsėjo.
ELTA primena, kad ŠMSM kovo mėnesį parengė rekomendacijas dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose. Jos buvo patvirtintos rugpjūčio 1 d.
Rekomendacijose siūloma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas.
Mokyklos tvarkoje turi būti numatytos ir stebėsenos priemonės, užtikrinančios, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami mokyklos nustatyta tvarka, taip pat pasekmės, jeigu nesilaikoma susitarimų.
Rekomendacijose taip pat nustatomos išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams.
Šiuo metu leisti mokyklose naudotis telefonais ar ne, sprendžia pačios ugdymo įstaigos, nusistatydamos tai savo vidaus tvarkose. Švietimo įstatyme mobiliųjų telefonų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimas mokyklose nereglamentuojamas.
