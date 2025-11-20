Seime – skubus svarstymas: ieško būdo išvengti rimtos problemos

Parlamentas ketvirtadienį po pateikimo pritarė tokioms buvusio susisiekimo ministro socialdemokrato Eugenijaus Sabučio parengtoms Valstybinio kelių fondo įstatymo pataisoms.
Anot jo, taip norima išspręsti problemą, kai dalį Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų perskirsčius į naująjį Kelių fondą trūks pinigų paprastam kelių remontui.
Politiko teigimu, jei įstatymas nebus pakoreguotas, fondo lėšos galės būti naudojamos tik kapitaliniam kelių remontui arba naujų kelių tiesimui.
„Reaguojant į tai, kokia yra Lietuvos kelių būklė, ir kalbantis su „Via Lietuvos“ atstovais, manau, visai logiška būtų priimti įstatymo pataisą, kuria tik 2026-iems metams galėtume suteikti galimybę, kad 50 proc. Kelių fondo lėšų galima būtų naudoti paprastiems remontams“, – teikdamas projektą Seimui sakė E. Sabutis.
Parlamentaras pabrėžė, kad tai laikinas sprendimas, kol įsigalios sunkiojo transporto kelių rinkliavos informacinės sistema, vadinamasis e. tollingas, kurio įsigaliojimą Seimas artimiausiomis savaitėmis turėtų nukelti į 2027 metus.
Idėją palaikęs Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas „aušrietis“ Saulius Bucevičius teigė, jog pataisos leis laikinai išspręsti paprastų remonto darbų finansavimo problemą.
Tuo metu „valstietis“ Valius Ąžuolas pabrėžė, kad toks siūlymas lanksčiau naudoti Kelių fondą rodo didelį lėšų keliams trūkumą.
Konservatorė Gintarė Skaistė savo ruožtu priminė, kad Seimo vasarą įteisintas fondas kitąmet netaps papildomu finansavimo šaltiniu keliams, ne planuojama išlaidų keliams suma išliks panaši kaip šiemet.
„Įrašome galimybę (iš Kelių fondo – BNS) finansuoti tai, kas finansuojama iš KPPP. Klausimas, ar nereikėjo ateiti su ta reforma, kai realiai yra pajamų naujas šaltinis, kuris galbūt bus e. tollingas“, – posėdyje kalbėjo G. Skaistė.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad 2026-aisiais ketinant beveik 127 mln. eurų mažinti KPPP finansavimą, sumažės lėšų valstybinės reikšmės keliams, nes pagal priimtą Kelių fondo įstatymą fondas gali finansuoti tik kapitalinį remontą.
Kitų metų valstybės biudžeto projekte keliams numatyta 815,5 mln. eurų. KPPP 2026-ųjų biudžetas siektų 436,6 mln. eurų. Savivaldybių keliams iš KPPP planuojama skirti 206,4 mln. eurų.
Tuo metu Valstybiniame kelių fonde pirmaisiais jo veiklos metais būtų 178,8 mln. eurų.