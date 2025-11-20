 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kirtis tabako pardavėjams: reklamų gyventojai matys mažiau

2025-11-20 12:47 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-20 12:47

Seimas įteisino naujas priemones, riboti elektroninių cigarečių bei rūkomųjų žolinių gaminių prieinamumą – uždraudė jų reklamą ir socialiniuose tinkluose

Kaitinamasis tabakas BNS Foto

Seimas įteisino naujas priemones, riboti elektroninių cigarečių bei rūkomųjų žolinių gaminių prieinamumą – uždraudė jų reklamą ir socialiniuose tinkluose

REKLAMA
0

Parlamentas antradienį priėmė tiek opozicijos, tiek valdančiųjų frakcijų parengtas Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas. Jas balsavime palaikė visi 99 jame dalyvavę Seimo nariai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jomis draudžiama mobiliosiose programėlėse ir socialiniuose tinkluose skelbti pranešimus apie e. cigarečių, jų pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių pardavimą.

REKLAMA
REKLAMA

Savo parašais pataisas šiemet vasarą parėmė 10 „aušriečių“, keturi socialdemokratai ir po vieną konservatorių bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovą. 

REKLAMA

Dabar Lietuvoje draudžiama e. cigarečių, jų pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama (įskaitant interneto svetainėse pateiktas jų kainas), taip pat draudžiama šių rūkalų paslėpta reklama, o parama kovai su rūkalų kontrabanda gali būti teikiama tik valstybės institucijoms ir įstaigoms. 

Seimui pataisas priėmus, iš rūkalų gamintojų ir prekybininkų gaunamą paramą bus galima panaudoti siekiant mažinti e. cigarečių prieinamumą.  

E. cigaretės itin išpopuliarėjo tarp jaunimo dėl įvairių skonių, spalvotų pakuočių, bekvapių savybių, jos plačiai reklamuojamos ir socialiniuose tinkluose. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų