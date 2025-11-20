 
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nedzinską ištraukė savi: prieš neliečiamybės panaikinimą daugiausiai balsavo „aušriečiai“

2025-11-20 11:09 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-20 11:09

Seimas ketvirtadienį nepanaikino „čekiukų“ byloje figūruojančio parlamentaro, socialdemokratų frakcijos nario Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės.

Seimas ketvirtadienį nepanaikino „čekiukų“ byloje figūruojančio parlamentaro, socialdemokratų frakcijos nario Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės.

45

A. Nedzinskas anksčiau kreipėsi į Seimą dėl teisinės neliečiamybės atsisakymo supaprastinta tvarka, nesudarant komisijos. 

Visgi, ketvirtadienį Seime balsuojant už nutarimą dėl A. Nedzinsko imuniteto panaikinimo, balsų jo priėmimui neužteko. Už tai, kad būtų panaikinta parlamentaro teisinė neliečiamybė, balsavo 69 Seimo nariai, 3 nutarimui nepritarė, 9 susilaikė, 60 balsavime nedalyvavo.

Tarp balsavusiųjų „prieš“ – „aušriečiai“ Robertas Puchovičius, Vytautas Jucius, Petras Dargis.

Susilaikė „aušriečiai“ Remigijus Žemaitaitis, Tomas Domarkas, Aidas Gedvilas, Tadas Sadauskis, Lina šukytė-Korsakė, „valstietis“ Bronis Ropė, socialdemokratai Eugenijus Sabutis, Martynas Katelynas, „Laisvės ir teisingumo“ lyderis Artūras Zuokas.

Tik vienas „aušrietis“ balsavo už A. Nedzinsko neliačiamybės panaikinimą – tai Karolis Neimantas.

Iš A. Nedzinsko bendrapartiečių socialdemokratų balsavime nedalyvavo 22 frakcijos kolegos, už neliečiamybės panaikinimą balsavo 27.

 

Tai jau yra antrasis kartas, kai parlamentaras nesutiko panaikinti „čekiukų“ byloje figūruojančio valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos atstovo teisinės neliečiamybės. Balandį Seimas atsisakė leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn socdemų atstovą Arūną Dudėną.

A. Nedzinskas įtariamas pasisavinęs 2018 eurų

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti minėto politiko imunitetą. Teisėsauga siekia jam pareikšti įtarimus dėl galimo turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu. 

Prokuratūros duomenimis, A. Nedzinskas, nuo 2020 iki 2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galėjo pasisavinti 2 018 eurų minėtos savivaldybės lėšų.

Kaip anksčiau sakė N. Grunskienė, politikas iš savivaldybės gavo minėto dydžio kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai esą rodo, kad už juos sumokėta septyniomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis.

Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.

Nausėda,
Nausėda,
2025-11-20 12:03
skubiai skelbi naujus rinkimus,šitų banditų žmonės nekentės
Atsakyti
Tai ne seimas
Tai ne seimas
2025-11-20 12:02
tai apsiš...išsigimėlių gauja.BŪKIT PRAKEIKTI
Atsakyti
Nenustebino
Nenustebino
2025-11-20 12:23
Ši Vald. koalicija yra prieš Valsybę..
Atsakyti
