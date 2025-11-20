 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Fenerbahče“ siekia papildyti komandą suomių žvaigžde

2025-11-20 11:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 11:53

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ komanda nori papildyti priekinę liniją.

O.Nkamhoua viliojamas į Eurolygą (Scanpix nuotr.)

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ komanda nori papildyti priekinę liniją.

REKLAMA
0

Turkijos žiniasklaida skelbia, kad Eurolygos čempionai vilioja Olivier Nkamhoua. „Fenerbahče“ pateikė pasiūlymą už žaidėją Varezės „Pallacanestro“ ekipai, bet šis buvo atmestas. Teigiama, kad turkai toliau bandys išpirkti žaidėją.

25 metų 203 cm ūgio suomis Italijos lygoje per 32 minutes įmeta 18,1 taško, atkovoja 6,6 kamuolio, atlieka 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir renka 13,8 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų