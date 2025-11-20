„Fenerbahče“ siekia papildyti komandą suomių žvaigžde

Turkijos žiniasklaida skelbia, kad Eurolygos čempionai vilioja Olivier Nkamhoua. „Fenerbahče“ pateikė pasiūlymą už žaidėją Varezės „Pallacanestro“ ekipai, bet šis buvo atmestas. Teigiama, kad turkai toliau bandys išpirkti žaidėją.
25 metų 203 cm ūgio suomis Italijos lygoje per 32 minutes įmeta 18,1 taško, atkovoja 6,6 kamuolio, atlieka 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir renka 13,8 naudingumo balo.
