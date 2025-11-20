 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Williamsas-Gossas atskleidė, kodėl pasirinko „Žalgirį“ ir ką jam reiškia žaisti Kaune

2025-11-20 07:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 07:00

Šį ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgiris“ pasitinka dar vienas Eurolygos rungtynes. Šįkart – prieš Madrido „Real“. O iki tol – TV3 žiniasklaidos grupės laida „GoŽalgiris“ ir interviu su Nigelu Williamsu-Gossu. Kodėl jis pasirinko žaisti būtent Kaune? Ir ką kiekvieną kartą prisimena įžengdamas į „Žalgirio“ areną?

N.Williamsas-Gossas atskleis, kodėl pasirinko Kauną (Scanpix nuotr.)

Šį ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgiris" pasitinka dar vienas Eurolygos rungtynes. Šįkart – prieš Madrido „Real".

Kaip teigia Asta Žukaitė-Nalivaikienė, šio vakaro laidoje žiūrovai išgirs, kodėl N.Williamsas-Gossas taip mėgaujasi gyvenimu Kaune.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sužinosime, kodėl, būdamas savo karjeros pike, jis pasirinko žaisti ne Madride, Barselonoje, Atėnuose ar Pirėjuje, bet būtent Kaune. Taip pat jis papasakos, ką jo šeimai reiškia krepšinis, ką jie čia veikia ir kaip susitaiko su niūriu klimatu, nes „Žalgiris“ gali pasiūlyti viską, tik ne geriausią orą. Žinoma, laidoje prisiminsime ir jo iškovotą čempiono titulą Eurolygoje bei išgirsime, ką jis prisimena kiekvieną kartą, įeidamas į „Žalgirio“ areną“, – sako ji.

Kaip pastebi Asta, šiandienos „Žalgirio“ varžovai – „Real“ – šį sezoną labai pasikeitė. O šiemet svarbų vaidmenį komandoje vaidina ir lietuvis Martynas Pocius. „Smagu, kad turime lietuvį karališkajame klube. Jis komplektuoja komandą, tad būtent jo dėka į šią komandą atvyko ir trys žaidėjai iš NBA lygos“, – pastebi žurnalistė.

Tiesa, varžovų komandos pokyčius nulėmė ir naujas treneris – Sergio Scariolo. Anot A. Žukaitės-Nalivaikienės, su jo atėjimu komanda tapo labiau struktūrizuota, preciziška – viskas vyksta pagal tikslų planą.

Tačiau užkulisiuose slypi ir daug įdomių istorijų: „Žaidėjai kitos dienos tvarkaraštį gauna kiekvieną dieną lygiai 17 valandą. Jie tiksliai žino, kada jų laukia peržiūros, treniruotės – visas planas būna iš anksto paruoštas. Be to, reikia prisitaikyti ir prie visiškai naujos krepšinio sistemos, derinių, trenerio filosofijos.“

Kaip pastebi Asta, jau įprasta, kad Eurolygos komandose sunkiausiai adaptuojasi naujokai arba žaidėjai iš NBA aplinkos. Visgi šį sezoną Madrido „Real“ klube įvyko priešingai.

„Prie naujos sistemos žymiai greičiau prisitaikė naujokai iš NBA, o ne komandos žvaigždės ir senbuviai. Tokiems žaidėjams kaip Mario Hezonja, Walteriui Tavaresui ar Facundo Campazzo prie to priprasti reikėjo žymiai daugiau laiko“, – atkreipia dėmesį ji bei prideda, kad pastaruoju metu komandoje puikius rezultatus demonstruoja Trey'us Lylesas.

Kad matyti tokius komandos pokyčius yra keista, pripažįsta ir N.Williamsas-Gossas, 2023 m. kartu su šia komanda tapęs Eurolygos čempionu.

„Tačiau tikslas – per 2–3 metus pasistatyti tokią komandą, kuri yra vizijose. Tai – ilgalaikis projektas, tad ir lūkesčiai patekti į finalo ketvertą ar nugalėti Eurolygą šiai komandai šiemet nėra keliami. Komanda šiuo metu gyvena visiškai naujoje eroje“, – prideda A.Žukaitė-Nalivaikienė.

Tuo tarpu „Žalgiris“ dėl šlaunies skausmų kelioms savaitėms neteko Dovydo Giedraičio. Anot žurnalistės, vis dažnesnes žaidėjų traumas lemia kiekvieną sezoną Eurolygoje didėjantys krūviai ir rungtynių skaičius.

„Kiekvienas sezonas tampa vis sudėtingesnis – žaidėjų kūnams tenka vis daugiau apkrovos, todėl kartu su tuo atsirado ir traumos, kurios jau nebestebina. Taip yra visose komandose“, – sako ji.

„Žalgirio“ kovas Eurolygoje šį sezoną parodys TV3, o Go3 pakvies visoms turnyro rungtynėms.

Interviu su N.Williamsu-Gossu šiandien stebėkite nuo 21.15 val. per TV3, o iškart po to – „Real“ ir „Žalgirio“ rungtynės.

