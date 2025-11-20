 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Valančiūnas surengė puikų pasirodymą prieš buvusią savo komandą

2025-11-20 08:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 08:48

Jonas Valančiūnas apsilankė buvusiuose savo namuose, Naujajame Orleane, kur su Denverio „Nuggets“ (11/3) 125:118 (26:30, 36:28, 35:25, 28:35) įveikė vietos „Pelicans“ (2/13).

J.Valančiūnas pelnė 14 taškų (Scanpix nuotr.)

Jonas Valančiūnas apsilankė buvusiuose savo namuose, Naujajame Orleane, kur su Denverio „Nuggets“ (11/3) 125:118 (26:30, 36:28, 35:25, 28:35) įveikė vietos „Pelicans“ (2/13).

1

Nuo suolo kilęs JV žaidė 16 minučių ir surinko 14 taškų (4/5 dvit., 6/6 baud.), 7 atkovotus kamuolius ir 3 pražangas. „Pelicans“ J.Valančiūnas atstovavo 2021–2024 m. laikotarpiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai buvo antros rezultatyviausios lietuvio rungtynės šį sezoną. Prieš „Golden State Warriors“ jis buvo pelnęs 16 taškų.

Mačo epizodai:

Reikalus svečiai išsprenė trečiajame kėlinyje, kurį laimėjo 35:25 ir pabėgo į priekį – 97:83. Paskutiniame kėlinyje „Pelicans“ atkurti intrigos nebepavyko.

Vėl nugalėtojų gretose spindėjo Nikola Jokičius. Serbas per 34 minutes pelnė 28 taškus (10/18 met., 6/7 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.

Tiesa, aukštaūgis suklydo 9 sykius, o jo mačą anksčiau laiko užbaigė gautos 6 asmeninės pražangos.

N.Jokičiaus pasirodymas:

„Pelicans“ sulaukė po traumos grįžusio Ziono Williamsono. Beveik 3 savaites nežaidęs aukštaūgis per 29 minutes pasižymėjo 14 taškų (6/13 met.), 6 atkovotais kamuoliais ir 5 rezultatyviais perdavimais.

„Pelicans“: Derikas Queenas 30 (11/16 dvit., 9 atk. kam.), Trey Murphy 23 (5/12 trit., 5 per. kam.), Jeremiah Fearsas 16, Zionas Williamsonas 14 (6/13 dvit.).

„Nuggets“: Peytonas Watsonas 32 (8/10 dvit., 5/9 trit., 12 atk. kam.), Nikola Jokičius 28 (8/14 dvit., 6/7 baud., 11 atk. kam., 12 rez. perd., 9 kld.), Jamalas Murray 16 (8 rez. perd.), Cameronas Johnsonas (5/5 dvit.) ir Jonas Valančiūnas (4/5 dvit., 6/6 baud., 7 atk. kam.) po 14, Bruce'as Brownas 12.

