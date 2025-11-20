Valančiūnas surengė puikų pasirodymą prieš buvusią savo komandą

Nuo suolo kilęs JV žaidė 16 minučių ir surinko 14 taškų (4/5 dvit., 6/6 baud.), 7 atkovotus kamuolius ir 3 pražangas. „Pelicans“ J.Valančiūnas atstovavo 2021–2024 m. laikotarpiu.
Tai buvo antros rezultatyviausios lietuvio rungtynės šį sezoną. Prieš „Golden State Warriors“ jis buvo pelnęs 16 taškų.
Mačo epizodai:
Reikalus svečiai išsprenė trečiajame kėlinyje, kurį laimėjo 35:25 ir pabėgo į priekį – 97:83. Paskutiniame kėlinyje „Pelicans“ atkurti intrigos nebepavyko.
Vėl nugalėtojų gretose spindėjo Nikola Jokičius. Serbas per 34 minutes pelnė 28 taškus (10/18 met., 6/7 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.
Tiesa, aukštaūgis suklydo 9 sykius, o jo mačą anksčiau laiko užbaigė gautos 6 asmeninės pražangos.
N.Jokičiaus pasirodymas:
„Pelicans“ sulaukė po traumos grįžusio Ziono Williamsono. Beveik 3 savaites nežaidęs aukštaūgis per 29 minutes pasižymėjo 14 taškų (6/13 met.), 6 atkovotais kamuoliais ir 5 rezultatyviais perdavimais.
„Pelicans“: Derikas Queenas 30 (11/16 dvit., 9 atk. kam.), Trey Murphy 23 (5/12 trit., 5 per. kam.), Jeremiah Fearsas 16, Zionas Williamsonas 14 (6/13 dvit.).
„Nuggets“: Peytonas Watsonas 32 (8/10 dvit., 5/9 trit., 12 atk. kam.), Nikola Jokičius 28 (8/14 dvit., 6/7 baud., 11 atk. kam., 12 rez. perd., 9 kld.), Jamalas Murray 16 (8 rez. perd.), Cameronas Johnsonas (5/5 dvit.) ir Jonas Valančiūnas (4/5 dvit., 6/6 baud., 7 atk. kam.) po 14, Bruce'as Brownas 12.
