Pergalingo metimo rungtynėse – solidus Buzelis ir „Bulls“ pergalė

Pergalę svečiams nulėmė Nikola Vučevičiaus tritaškis su sirena, išgelbėjęs „Bulls“ nuo apmaudaus pralaimėjimo.
N.Vučevičiaus šūvis:
Likus žaisti kiek daugiau nei 9 minutes, atrodė, kad „Bulls“ ramiai uždarys rungtynes (109:88), bet „Trail Blazers“ per 3 minutes grįžo į mačą – 101:109.
„Trail Blazers“ atkarpa prasitęsė iki 28:7 ir prieš prasidedant paskutinei minutei rezultatas buvo lygus – 116:116. Negana to, Donovanas Clinganas pelnė taškus su pražanga (119:116), „Bulls“ neužpuolė, o Deni Avdija pataikė vieną baudos metimą – 120:116.
Kai atrodė, kad „Bulls“ patirs nesėkmę, Coby White'as smeigė greitą tritaškį (119:120), Jerami Grantas pataikė tik vieną baudą ir galiausiai sekė pergalingas N.Vučevičiaus šūvis.
M.Buzelis žaidė 19 minučių ir per jas pelnė 11 taškų (3/4 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo, išrašė 2 blokus ir 3 sykius prasižengė.
Mačo herojumi tapęs N.Vučevičius iš viso surinko 27 taškus (6/10 dvit., 5/9 trit.) ir pridėjo 8 atkovotus kamuolius.
Mačo epizodai:
Šeimininkų neišgelbėjo ir D.Avdijos trigubas dublis. Jis pasižymėjo 32 taškais (8/15 dvit., 7/12 baud.), 11 atkovotų kamuolių ir 11 rezultatyvių perdavimų.
„Trail Blazers“: Jerami Grantas 33 (5/9 trit., 8/10 baud., 9 atk. kam.), Deni Avdija 32 (8/15 dvit., 7/12 baud., 11 atk. kam., 11 rez. perd.), Donovanas Clinganas 17 (6/10 dvit., 21 atk. kam.), Toumani Camara 14 (2/8 trit.)
„Bulls“: Nikola Vučevičius 27 (6/10 dvit., 5/9 trit., 8 atk. kam.), Coby White'as 25 (5/9 trit.), Ayo Dosunmu 14, Isaac Okoro 13 (3/6 trit.), Matas Buzelis 11.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!