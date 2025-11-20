 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Pergalingo metimo rungtynėse – solidus Buzelis ir „Bulls“ pergalė

2025-11-20 08:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 08:22

Matas Buzelis su Čikagos „Bulls“ (8/6) Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) švenčia dramatišką pergalę. „Bulls“ išvykoje 122:121 (28:29, 34:29, 36:24, 24:39) parklupdė Portlando „Trail Blazers“ (6/9).

Matas Buzelis su Čikagos „Bulls“ (8/6) Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) švenčia dramatišką pergalę. „Bulls“ išvykoje 122:121 (28:29, 34:29, 36:24, 24:39) parklupdė Portlando „Trail Blazers“ (6/9).

REKLAMA
0

Pergalę svečiams nulėmė Nikola Vučevičiaus tritaškis su sirena, išgelbėjęs „Bulls“ nuo apmaudaus pralaimėjimo.

N.Vučevičiaus šūvis:

Likus žaisti kiek daugiau nei 9 minutes, atrodė, kad „Bulls“ ramiai uždarys rungtynes (109:88), bet „Trail Blazers“ per 3 minutes grįžo į mačą – 101:109.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Trail Blazers“ atkarpa prasitęsė iki 28:7 ir prieš prasidedant paskutinei minutei rezultatas buvo lygus – 116:116. Negana to, Donovanas Clinganas pelnė taškus su pražanga (119:116), „Bulls“ neužpuolė, o Deni Avdija pataikė vieną baudos metimą – 120:116.

REKLAMA
REKLAMA

Kai atrodė, kad „Bulls“ patirs nesėkmę, Coby White'as smeigė greitą tritaškį (119:120), Jerami Grantas pataikė tik vieną baudą ir galiausiai sekė pergalingas N.Vučevičiaus šūvis.

REKLAMA

M.Buzelis žaidė 19 minučių ir per jas pelnė 11 taškų (3/4 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo, išrašė 2 blokus ir 3 sykius prasižengė.

Mačo herojumi tapęs N.Vučevičius iš viso surinko 27 taškus (6/10 dvit., 5/9 trit.) ir pridėjo 8 atkovotus kamuolius.

Mačo epizodai:

Šeimininkų neišgelbėjo ir D.Avdijos trigubas dublis. Jis pasižymėjo 32 taškais (8/15 dvit., 7/12 baud.), 11 atkovotų kamuolių ir 11 rezultatyvių perdavimų.

REKLAMA
REKLAMA

„Trail Blazers“: Jerami Grantas 33 (5/9 trit., 8/10 baud., 9 atk. kam.), Deni Avdija 32 (8/15 dvit., 7/12 baud., 11 atk. kam., 11 rez. perd.), Donovanas Clinganas 17 (6/10 dvit., 21 atk. kam.), Toumani Camara 14 (2/8 trit.)

„Bulls“: Nikola Vučevičius 27 (6/10 dvit., 5/9 trit., 8 atk. kam.), Coby White'as 25 (5/9 trit.), Ayo Dosunmu 14, Isaac Okoro 13 (3/6 trit.), Matas Buzelis 11.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų