TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Antetokounmpo iškrito iš rikiuotės, Curry irgi patyrė traumą

2025-11-19 09:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 09:03

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone netrūksta traumų, o dabar paaiškėjo kuriam laikui iš rikiuotės iškrito Milvokio „Bucks“ žvaigždė Giannis Antetokounmpo.

G.Antetokounmpo iškrito iš rikiuotės (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone netrūksta traumų, o dabar paaiškėjo kuriam laikui iš rikiuotės iškrito Milvokio „Bucks“ žvaigždė Giannis Antetokounmpo.

0

ESPN praneša, kad dėl raumens patempimo graikas nežais 1–2savaites.

Šį sezoną 30-metis atletas NBA fiksuoja 31,2 taško, 10,9 atkovoto kamuolio ir 6,9 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Traumą pralaimėtame mače Orlande patyrė ir „Golden State Warriors“ lyderis Stephas Curry.

34 taškus pelnęs gynėjas po mačo pats pripažino, kad vėl pasitempė čiurną, kurią buvo susižeidęs ankstesnėse rungtynėse su San Antonijaus „Spurs“.

37-erių veteranas šiemet NBA renka 27,9 taško, 3,6 atkovoto kamuolio ir 4,1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

