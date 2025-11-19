Lietuvos U-20 ledo ritulio rinktinei keliamas tikslas prasibrauti į IA divizioną

„Mes ir toliau sieksime aukso medalių. Norime pakilti į IA divizioną, tai būtų puikus pasiekimas. Mes turime žaidėjų ir komandinę dvasią šiam tikslui pasiekti. Turnyre kiekvienos rungtynės bus svarbios – jau pirmose rungtynėse turime turėti komandinę „chemiją“, o vėliau kiekvienose rungtynėse turime gerinti savo žaidimą. Turnyras trumpas, 5 rungtynės per 7 dienas, visko gali nutikti, todėl turime būti pasiruošę kiekvienoms rungtynėms, kiekvienam kėliniui, žaisti protingai, drausmingai. Sėkmę gali nulemti nemažai faktorių, tačiau kausimės tik dėl aukščiausių tikslų“,- aiškius tikslus rinktinei nubrėžė vyriausiasis Lietuvos U20 rinktinės treneris kanadietis Mario Durocher, kuris yra dirbęs Kanados U20 rinktinės vyriausiuoju treneriu.
Lietuvaičiai pasiryžę „patriukšmauti“ IB divizione tik į jį pakilę. Tokie atvejai itin reti, kai laimėjusi žemesnį divizioną rinktinė jame neužsibūna ir kyla dar aukščiau. Tad rinktinei keliamas tikslas – patekti į pasaulio stipriausių U20 komandų 16-tuką, itin rimtas. Suaugusiųjų pasaulio čempionatuose žaidžia 16 komandų, tad dvidešimtmečių pergalė IB divizione ir patekimas tarp 16-os stipriausių pasaulio jaunimo rinktinių reikštų Lietuvos jaunimo bilietą į elitinių ledo ritulio valstybių klubą.
Atlikėjų tokiam žygiui Lietuva turi.
Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) radaruose esantis ir ne kartą kaip potencialus šios lygos kitų metų naujokų biržos šaukimas minimas, prieš mėnesį 18-tą gimtadienį atšventęs Simas Ignatavičius („Geneve - Servette“, Nacionalinė lyga, Šveicarija), jau spėjo debiutuoti Lietuvos nacionalinėje rinktinėje ir įmušti pirmąjį įvartį.
18-mečiai Dovydas Jukna („Rimouski Oceanics“, QMJHL) ir Mykolas Škadauskas („Lethbridge Hurricanes“, WHL) į rinktinę atvyks iš Kanados, kur žaidžia stipriausių Kanados jaunimo ledo ritulio lygų sistemoje CHL. Abu šie jaunuoliai irgi yra minimi tarp potencialių kandidatų į NHL naujokų biržą. Kadangi stipriausios šios šalies komandos žaidžia bendroje su JAV nacionalinėje ledo ritulio lygoje NHL, Kanados jaunimo lygos yra stipriausios šioje šalyje ir būtent iš šių lygų jaunimas tiesiogiai kviečiamas į NHL klubus.
Su Norvegijos aukščiausios lygos vyrų klubu ilgalaikį kontraktą turintis, čempionato metu 19-os metų gimtadienį švęsiantis Danila Kovalenko (Sarpsborgo „Sparta“, EHL, Norvegija) spėjo debiutuoti Lietuvos rinktinėje, o savo klube žaidžia pirmajame penkete.
Lietuvos nacionalinėje rinktinėje debiutavo 19-metis Danielius Čečekovas ( Friburgo Goterono „Young Dragons“, U21 Elit, Šveicarija).
Komandos vartininkas 19-metis Danila Cepovas (Levistono „MAINEiacs“, NCDC, JAV) tobulėja vienoje stipriausių JAV ledo ritulio lygų.
Visa eilė talentingų ir jau spėjusių pasižymėti ledo ritulininkų atvyksta iš Šveicarijos elitinės jaunimo U21 lygos, dar viena galinga grupė jaunųjų ledo ritulininkų tobulėja JAV jaunimo lygose NAHL ir NCDC, Švedijos „National“ ir „Regionel“ lygose.
19-mečiai Kajus Zeynalovas („Hockey Punks – Mototoja“, OHL, Lietuva), Rokas Salecis („Energija“, OHL, Lietuva) ir 17-metis Dominykas Sadauskas (Liepojos ledo ritulio klubas, OHL, Latvija) vieninteliai ledo ritulininkai žaidžiantys Lietuvos arba kaimyninės Latvijos klubuose Baltijos ledo ritulio čempionate.
Lietuvos U20 rinkinė prieš pasaulio čempionatą sužais vieninteles kontrolines rungtynes Lenkijoje, gruodžio 4 dieną su Lenkijos U20 rinktine, su kuria vėliau susitiks ir pasaulio čempionate.
Gruodžio 8 – 14 dienomis Milane Lietuvos rinktinės varžovais bus Vengrijos, Italijos, Japonijos, Lenkijos ir Estijos U20 rinktinės.
