Ledo ritulyje – Europos Tautų taurė, keisis pasaulio čempionato varžybų tvarka

Jau nuo šio rudens, lapkričio mėnesio, startuoja Europos Tautų taurė, kurioje šiame sezone dalyvaus 18 rinktinių, tai Vokietijos, Slovakijos, Latvijos, Norvegijos, Danijos, Austrijos, Vengrijos, Lenkijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Nyderlandų, Lietuvos, Estijos, Ispanijos, Rumunijos ir Ukrainos rinktinės. Penkiose grupėse, suskirstytose pagal spalvas, komandos kovos dėl teisės kilti į aukštesnę grupę.
Debiutiniame 2025 - 2026 metų Europos Tautų taurės turnyre Lietuvos nacionalinė ledo ritulio rinktinė pateko į „Oranžinę“ grupę, kurioje žais prieš Ukrainos ir Rumunijos rinktines. Beje, Lietuvai patikėta teisė pirmajai surengti šios grupės kovas ir jos įvyks lapkričio 6-8 dienomis Elektrėnų ledo arenoje.
Vėlesni Europos tautų taurės grupių tvarkaraščiai bus paskelbti vėliau, kurie vyks tuo pačiu metu – per lapkričio, gruodžio ir vasario taip vadinamus „rinktinių langus“, kuomet stabdomi klubiniai čempionatai visoje Europoje ir rengiami nacionalinių rinktinių turnyrai.
„Geltonojoje“ grupėje žais Vokietija, Slovakija, Latvija, Austrija – geriausią reitingą turinčios šalys. „Violetinėje“ grupėje rungtyniaus žemiausią reitingą turinčios ekipos – Estija, Nyderlandai, Ispanija.
Iki 1991 metų buvo rengiami atskiri Europos čempionatai, po 1991 metų liko tik pasaulio ledo ritulio čempionatai.
Dar vienas pakeitimas numatomas nuo 2026 - 2027 metų sezono pradžios. Visi pasaulio ledo ritulio čempionatų divizionai, pradedant nuo IA ir žemiau, bus vykdomi pagal naują tvarką. 6 komandos divizione bus suskirstytos po tris į A ir B grupes. Vienos grupės komandos žais rungtynes tik su kitos grupės komandomis ir po trijų dvikovų išsirikiuos grupės turnyrinėje lentelėje. Po šio etapo kovų įvyks pusfinaliai, kuriuose susitiks A1 – B2 ir B1 – A2 komandos. Pusfinalių nugalėtojai žais diviziono finalo mače, pralaimėtojai kausis dėl diviziono bronzos medalių. Grupėse trečiąsias vietas užėmusios ekipos dviejų rungtynių serijoje kovos dėl išlikimo divizione.
„Norime turėti formatą, kuriame visos, net ir paskutinės rungtynės turėtų prasmę“, – tinklapiui iihf.com sakė IIHF prezidentas Lucas Tardifas. „Norime, kad paskutinę dieną komandos žaistų dėl patekimo į aukštesnę lygą, dėl bronzos medalio arba dėl iškritimo.“
Nacionalinė Lietuvos ledo ritulio rinktinė kitų metų gegužės 2 – 8 dienomis žais pasaulio ledo ritulio čempionato IB divizione, kris vyks pagal galiojančią rato sistemą. Lietuvių varžovais bus Kazachstano, Prancūzijos, Ukrainos, Japonijos ir Lenkijos rinktinės.
