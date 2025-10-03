Prieš Mindaugo Kiero pagerbimo ceremoniją – jaudinanti „Hockey Punks – Mototoja“ idėja

Jau šį šeštadienį Vilniaus „Pramogų arenoje“ įvyks OHL Baltijos čempionato rungtynės tarp M. Kiero su bendraminčiais įkurto Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ ir gimtojo jo klubo Elektrėnų „Energija“, o prieš šias rungtynes įvyks ir M. Kiero pagerbimo ceremonija.
Prieš būsimas rungtynes „Hockey Punks – Mototoja“ taip pat pasidalino daug emocijų keliančiu vaizdo klipu, kuriame užfiksuota, kaip po vieno iš pasaulio čempionatų su Lietuvos rinktine, M. Kieras nusiskuto barzdą bei pasiliko ūsus. To pasekoje, „Hockey Punks – Mototoja“ susiorganizavo barberį ledo aikštėje bei visi iš komandos narių pasipuošė M. Kiero stiliumi.
Vilniaus ekipa taip pat ragina sirgalius nevėluoti į 13.00 val. prasidėsiančią ceremoniją.
