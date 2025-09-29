Lietuvos pirmos lygos pirmenybės – Mindaugo Kiero taurei laimėti

I-os lygos pirmenybėse klubai nuo šiol kovos dėl pereinamosios Mindaugo Kiero taurės, skirtos ilgamečiam Lietuvos ledo ritulio rinktinių trenerio atminimui pagerbti. Ant pereinamosios taurės bus graviruojami komandų nugalėtojų pavadinimai.
Vis didesnio dėmesio sulaukianti antrojo pagal pajėgumą šalies lyga šį sezoną turės vienu klubu daugiau. Prie septynių pernai žaidusių ekipų prisijungia Šiaulių „Šaulys“ ir Elektrėnų HC „Poseidonas – DKLRM“. Lygoje nebeliko Vilniaus „Geležinio vilko“.
„Ilgą laiką Lietuvoje buvo susidariusi situacija, kai buvę šalies rinktinių žaidėjai neturėjo kur žaisti. Įvairiose mėgėjų lygose buvo ir yra įvairūs ribojimai, dėl to prieš 5 metus ir atsirado „Dariaus ir Girėno“ lyga, kurioje nėra praktiškai jokių apribojimų žaidėjams. Nuo praėjusio sezono lyga tapo I-ąja Lietuvos ledo ritulio lyga. Įamžinant Lietuvos ledo ritulio legendos ir vieno geriausių šalies ledo ritulio žaidėjo, Mindaugo Kiero atminimą, komandos nuo šio sezono kovos dėl jo vardu pavadintos pereinamosios taurės. Džiugu, kad lygoje vis daugėja komandų. Jei pirmajame sezone žaidė 5 ekipos, tai šiemet jų jau 8. Lygos geografija apima visą Lietuvą, lygoje dalyvaus komandos iš Klaipėdos, Šiaulių, Rokiškio, Vilniaus, Kauno ir Elektrėnų. Tikimės intriguojančio ir įdomaus sezono“, – apie I-os šalies ledo ritulio lygos pirmenybes kalbėjo lygos vadovas Simas Sakaitis.
Trimis ratais vyksiančio čempionato reguliariojo sezono pirmosios dvi vietos keliaus tiesiai į pusfinalį, trečią – šeštą vietas užėmusios ekipos ketvirtfinaliuose kovos iki dviejų pergalių. Iki dviejų pergalių bus žaidžiama ir pusfinaliuose, o finaluose bus žaidžiamos vienos rungtynės.
Reguliarųjį sezoną ekipos pradės spalio 3 dieną:
2025-10-03 20.10 HC Poseidonas-DKLRM – HC Klaipėda
2025-10-05 15:30 Karys – Vilniaus Hockey Punks
2025-10-03 19:45 HC Žalgiris – Šiaulių Šaulys
2025-10-05 16:00 HC Banginiai – HC Rokiškio Grizliai
Stipriausios šalies ekipos, Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ ir Elektrėnų „Energija“ žaidžia Baltijos ledo ritulio lygoje, kurią remia „Optibet“.
