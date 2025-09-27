Disciplinos stokojusi „Energija“ nepasipriešino Kyjivo klubui

„Energijai“ įvarčius pelnė Egidijus Binkulis (10:07, Matthew Gouldas, Tadas Kumeliauskas) ir Eimantas Noreika (29:37, Nazaras Ružnikovas, Aivaras Bendžius).
Kyjivo klube pasižymėjo Eduards Hugo Jansons (10:45), Daniilas Fursa (14:43), Oleksejus Melnikovas (19:59), Daniila Tsarkovskis (26:57), Martinš Karsums (34:49, 39:00), Edmunds Augstkalns (38:38).
Pirmieji įvartį pelnė elektrėniškiai, tačiau Ukrainos klubas truko pusę minutės rezultatui išlyginti. Dar pirmajame kėlinyje dviejų įvarčių persvarą įgiję ukrainiečiai vėliau nebeleido suabejoti savo pranašumu.
„Žaidėme neblogai, tačiau pritrūkome drausmės. Nereikalingos baudos minutės neleido mums sužaisti geriau“, – po dvikovos nedaugžodžiavo „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.
„Capitals“ rungtynėse atliko 38 metimus į vartų plotą, „Energija“ atsakė 23 metimais.
Abu klubai tarpusavyje susitiks Rygoje dar kartą, sekmadienį, rugsėjo 28 dieną.
