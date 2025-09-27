Kalendorius
Disciplinos stokojusi „Energija“ nepasipriešino Kyjivo klubui

2025-09-27 21:39 / šaltinis: Sportas.lt
OHL Baltijos ledo ritulio čempionate Elektrėnų „Energija“ šeštadienį išvykoje 2:7 (1:3, 1:4, 0:0) nerado argumentų prieš Kyjivo HC „Capitals“ (Ukraina) klubą ir patyrė antrąją nesėkmę iš eilės čempionate.

Eimantas Noreika | hockey.lt nuotr.

0

„Energijai“ įvarčius pelnė Egidijus Binkulis (10:07, Matthew Gouldas, Tadas Kumeliauskas) ir Eimantas Noreika (29:37, Nazaras Ružnikovas, Aivaras Bendžius).

Kyjivo klube pasižymėjo Eduards Hugo Jansons (10:45), Daniilas Fursa (14:43), Oleksejus Melnikovas (19:59), Daniila Tsarkovskis (26:57), Martinš Karsums (34:49, 39:00), Edmunds Augstkalns (38:38).

Pirmieji įvartį pelnė elektrėniškiai, tačiau Ukrainos klubas truko pusę minutės rezultatui išlyginti. Dar pirmajame kėlinyje dviejų įvarčių persvarą įgiję ukrainiečiai vėliau nebeleido suabejoti savo pranašumu.

„Žaidėme neblogai, tačiau pritrūkome drausmės. Nereikalingos baudos minutės neleido mums sužaisti geriau“, – po dvikovos nedaugžodžiavo „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.

„Capitals“ rungtynėse atliko 38 metimus į vartų plotą, „Energija“ atsakė 23 metimais.

Abu klubai tarpusavyje susitiks Rygoje dar kartą, sekmadienį, rugsėjo 28 dieną.

