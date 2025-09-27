Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks – Mototoja“ sausai pralaimėjo Baltijos lygos lyderiams

2025-09-27 21:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 21:26

Prieš rungtynes oficialiai paskelbęs apie pavadinimo keitimą Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ klubas namų aikštėje 0:7 (0:0, 0:2, 0:5) neatsilaikė prieš OHL Baltijos čempionato lyderius, Jelgavos HK „Zemgale/LBTU“ ekipą ir patyrė penktąją nesėkmę iš eilės.

Vilniaus „Hockey Punks-Mototoja“ | hockey.lt nuotr.

Prieš rungtynes oficialiai paskelbęs apie pavadinimo keitimą Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ klubas namų aikštėje 0:7 (0:0, 0:2, 0:5) neatsilaikė prieš OHL Baltijos čempionato lyderius, Jelgavos HK „Zemgale/LBTU“ ekipą ir patyrė penktąją nesėkmę iš eilės.

0

Įvarčius Latvijos komandai pelnė Tomi Petteri Ansio (20:40, 51:41), Ričards Bernhards (39:59), Artūrs Karaša (44:50), Toms Mots (47:57), Joonas Parviainenas (54:31), Markuss Streikišs (55:22).

Gerai rungtynes pradėję vilniečiai visas problemas rungtynėse susikūrė patys. Antrojo kėlinio pradžioje „Hockey Punks“ pirmąjį įvartį padovanojo po grubios klaidos gynyboje. Nepaisant šios nesėkmės, vilniečiai atkakliai ieškojo kelių link varžovų vartų ir vienu metu įgijo dviejų žaidėjų persvarą. Deja, iš šios situacijos laimėtojais išėjo svečiai, kurie apsigynė mažumoje, o pačioje antrojo kėlinio pabaigoje pelnė antrąjį rungtynių įvartį.

Trečiajame kėlinyje latvių pranašumas jau nebekėlė abejonių, kurie metodiškai kas tris minutes siuntė po įvartį į šeimininkų vartus.

Šioje dvikovoje Latvijos klubas metė 38 kartus į vartų plotą, vilniečiai atsakė tik 5 metimais.

Kitas rungtynes vilniečiai žais spalio 4 dieną namuose su Elektrėnų „Energija“.

