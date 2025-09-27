„Hockey Punks – Mototoja“ sausai pralaimėjo Baltijos lygos lyderiams

Įvarčius Latvijos komandai pelnė Tomi Petteri Ansio (20:40, 51:41), Ričards Bernhards (39:59), Artūrs Karaša (44:50), Toms Mots (47:57), Joonas Parviainenas (54:31), Markuss Streikišs (55:22).
Gerai rungtynes pradėję vilniečiai visas problemas rungtynėse susikūrė patys. Antrojo kėlinio pradžioje „Hockey Punks“ pirmąjį įvartį padovanojo po grubios klaidos gynyboje. Nepaisant šios nesėkmės, vilniečiai atkakliai ieškojo kelių link varžovų vartų ir vienu metu įgijo dviejų žaidėjų persvarą. Deja, iš šios situacijos laimėtojais išėjo svečiai, kurie apsigynė mažumoje, o pačioje antrojo kėlinio pabaigoje pelnė antrąjį rungtynių įvartį.
Trečiajame kėlinyje latvių pranašumas jau nebekėlė abejonių, kurie metodiškai kas tris minutes siuntė po įvartį į šeimininkų vartus.
Šioje dvikovoje Latvijos klubas metė 38 kartus į vartų plotą, vilniečiai atsakė tik 5 metimais.
Kitas rungtynes vilniečiai žais spalio 4 dieną namuose su Elektrėnų „Energija“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!