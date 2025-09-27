Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Čižas pasižymėjo Vokietijoje, Andrejauskas Šveicarijoje realizavo svarbų baudinį

2025-09-27 11:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 11:59

Penktadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Tappara“ be Fausto Nausėdos išvykoje 3:4 pralaimėjo prieš Juveskiulės JYP.

Ugniaus Čižo įvartis | „Stop“ kadras

„Tappara“ (12 tšk.) nukrito į 5-ą vietą 16-os klubų pirmenybėse.

Pajėgiausioje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“, kurios garbę gina Simas Ignatavičius, savo arenoje 3:4 nusileido „SC Rapperswil-Jona Lakers“ klubui. Vos 10 sekundžių žaidęs lietuvis nepasižymėjo.

„Servette“ (16 tšk.) rikiuojasi 4-a tarp 14-os ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Slovakijos aukščiausioje lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ komanda išvykoje 2:1 įveikė „HK Poprad“. Lietuvis žaidė antrajame penkete, ant ledo praleido 18 min. 40 sek. ir kartą smūgiavo į vartus.

„HK Spišska Nova Ves“ (8 tšk.) užima 8-ą vietą tarp 12-os klubų.

Šveicarijos antroje lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku svečiuose 0:4 neprilygo „EHC Chur“. Lietuvis žaidė 19 min. 2 sek. ir atliko 4 smūgius.

„EHC Arosa“ (3 tšk.) žengia priešpaskutinė – 10-a.

Trečioje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ ekipa namuose po pratęsimo 4:5 pralaimėjo prieš Halės „Saale Bulls“. Lietuvis vieninteliu savo smūgiu įmušė įvartį.

„Hammer Eisbaren“ (3 tšk.) Šiaurės konferencijoje lenkia 2 ekipas ir užima 9-ą poziciją.

Vienoje iš stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko namuose 3:5 pralaimėjo prieš „Saskatoon Blades“, nors pirmavo 3:0.

„Lethbridge Hurricanes“ (2 tšk.) Rytų konferencijoje rikiuojasi 8-a tarp 11-os komandų.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „LHC Academy“ namie po baudinių serijos 2:1 įveikė „HC Lugano“. Nugalėtojų gretose Benas Andrejauskas realizavo baudinį ir gavo 2 baudos min.

„EHC Kloten“ su Dovydu Norumi savo arenoje 2:7 neprilygo Berno „SC Future“. Lietuvis nepasižymėjo.

„LHC Academy“ (16 tšk.) užima 4-ą vietą, „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (14) su Danieliumi Čečekovu ir Titu Krakausku – 7-ą, Ženevos „Futur Hockey“ (11) su S. Ignatavičiumi ir Tadu Šližiu – 11-ą, o „EHC Kloten“ (9) rikiuojasi priešpaskutinė – 12-a.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

