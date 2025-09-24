Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Dominykas Sadauskas vėl pasižymėjo Baltijos ledo ritulio lygoje

2025-09-24 23:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 23:45

Trečiadienį Baltijos ledo ritulio lygoje Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) su Dominyku Sadausku svečiuose 2:3 nusileido „HK Zemgale/LBTU“ (Latvija) ekipai. 17-metis lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir kartą atakavo vartus.

Dominykas Sadauskas | Instagram.com nuotr

0

„HK Liepaja“ (9 tšk.) nukrito į 3-ią vietą turnyrinėje lentelėje. Elektrėnų „Energija“ (2) rikiuojasi 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks“ (0) užima paskutinę – 9-ą – poziciją.

Aukščiausioje Rumunijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama „ACSHC Fenestela 68“ komanda savo arenoje 4:5 neatsilaikė prieš „SC Miercurea Ciuc“. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus.

„ACSHC Fenestela 68“ (6 tšk.) rikiuojasi 4-a tarp 9 komandų.

Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ su Faustu Nausėda išvykoje 2:4 turėjo pripažinti „Kiekko-Pojat“ pranašumą. Lietuvis žaidė 57 min. 38 sek. ir atrėmė 30 iš 34 varžovų smūgių į vartus. Rungtynių pabaigoje F. Nausėda buvo pakeistas aikštės žaidėju.

„Pyry“ (3 tšk.) lieka paskutinėje – 10-oje – vietoje. Martyno Griniaus atstovaujama „KeuPa HT“ (5 tšk.) komanda rikiuojasi 8-a.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „LHC Academy“ svečiuose 2:3 pralaimėjo prieš Berno „SC Future“. Pralaimėjusiųjų gretose Benas Andrejauskas nepasižymėjo.

„LHC Academy“ (14 tšk.) užima 4-ą vietą, „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (14) su Titu Krakausku ir Danieliumi Čečekovu – 7-ą, Ženevos „Futur Hockey“ (11) su Simu Ignatavičiumi ir Tadu Šližiu – 9-ą, o „EHC Kloten“ (9) su Dovydu Norumi lieka priešpaskutinė – 12-a.

