TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Baltijos ledo ritulio čempionate „Energijai“ nepavyko pasiekti antrosios pergalės iš eilės

2025-09-21 16:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 16:55

OHL Baltijos ledo ritulio čempionate sekmadienį Taline Elektrėnų „Energija“ antrą dieną iš eilės bandė įveikti Talino HC „Panter“ (Estija) klubą, tačiau šįkart nusileista rezultatu 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Eimantas Noreika | hockey.lt nuotr.

0

Šeštadienį „Energija“ šventė pergalę 3:2.

Įvarčius „Panter“ komandai pelnė Maksimas Lovkovas (26:14) ir Artiomas Maslionovas (59:50).

Nerezultatyviose rungtynėse estai jau po minutės įgijo teisę mesti baudinį, tačiau jį užtikrintai atrėmė vartininkas Laurynas Lubys.

Antrojo kėlinio viduryje Talino klubui pavyko pramušti „Energijos“ ir Lietuvos rinktinės vartininko Lauryno Lubio gynybą pakartotinu smūgiu.

Elektrėniškiams šiose rungtynėse niekaip nesisekė realizuoti daugumos, kurių lietuviai turėjo keturias.

Trečiojo kėlinio pabaigoje svečiai suaktyvino žaidimą, prispaudė varžovus jų aikštės pusėje, keitė vartininką šeštu aikštės žaidėju, tačiau pramušti varžovų gynybos nepavyko.

Estai paskutinėmis sekundėmis perėmė ritulį savojoje zonoje ir ramiai pasiuntė jį į tuščius vartus, taip įtvirtindami pergalę.

Šeimininkai atliko 36 metimus į vartų plotą, „Energija“ atsakė 27 metimais.

„Pritrūkom jėgų. Sunku žaisti trimis penketukais dvi dienas iš eilės prieš varžovų keturis penketukus. Žaidėm neblogai, buvom verti bent taško, tačiau likom be jų“,– po rungtynių sakė „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.

Kitas rungtynes „Energija“ žais rugsėjo 27 – 28 dienomis Rygoje, kur du kartus susitiks su Kijevo „Capitals“ (Ukraina).

