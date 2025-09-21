Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Lietuvos ledo ritulininkų savaitgalis: Žukausko įvarčių šou Rumunijoje ir puikus Seniuto startas Alpių lygoje

2025-09-21 12:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 12:05

Šeštadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi svečiuose 4:2 įveikė „ZSC Lions“. Lietuvis per vos 3 min. 37 sek. spėjo atlikti 2 smūgius į vartus.

Lukas Žukauskas | Tito Pacausko nuotr.

Šeštadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi svečiuose 4:2 įveikė „ZSC Lions“. Lietuvis per vos 3 min. 37 sek. spėjo atlikti 2 smūgius į vartus.

0

Turnyrinėje lentelėje „Servette“ (13 tšk.) žengia 2-a tarp 14-os ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Norvegijos stipriausioje lygoje Sarpsborgo „Sparta“ be Daniilo Kovalenko namuose 3:7 neprilygo Oslo „Valerengai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sparta“ (4 tšk.) 10 klubų pirmenybėse užima 6-ą poziciją.

Baltijos lygoje Liepojos klubas su Dominyku Sadausku po pratęsimo 5:4 įveikė Kyjivo „Capitals“ (Ukraina). Lietuvis pelnė pirmą sezono įvartį, 3 kartus atakavo vartus ir užsidirbo 2 baudos min.

Liepojos komanda su 9 taškais pirmauja lygoje. Elektrėnų „Energija“ (2 tšk.) užima 6-ą vietą, o Vilniaus „Hockey Punks“ (0) lieka paskutiniai – 9-i.

Alpių ledo ritulio lygos sezono starte Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ (Kroatija) komanda išvykoje po baudinių serijos 5:4 nugalėjo „Red Bull Hockey Juniors“ (Austrija) ekipą. Lietuvis 4 kartus smūgiavo į vartus.

„Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) su Arturu Seniutu 3:5 pralaimėjo prieš „Wipptal Broncos Weihenstephan“ (Italija). Lietuvis žaidė nuostabiai – pelnė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Taip pat A. Seniutas gavo 2 baudos min.

„KHL Sisak“ (2 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (0 tšk.) žengia 11-a tarp 13 ekipų.

Rumunijos taurės turnyre Luko Žukausko atstovaujama „ACSHC Fenestela 68“ komanda 18:0 sutriuškino beviltišką autsaiderę „Sportul Studentesc“ ekipą. Lietuvis pelnė 3 įvarčius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei 7 kartus atakavo vartus.

„ACSHC Fenestela 68“ (3 tšk.) B grupėje pakilo į 2-ą vietą tarp 6 komandų.

Pajėgiausioje Ispanijos lygoje „Andorra HG“ (Andora) su Nikita Kuzminovu 3:12 neprilygo prieš „CH Jacą“. Vartininkas iš Lietuvos žaidė be keitimų, atrėmė 35 iš 47 varžovų smūgių bei komandai uždirbo 2 baudos min.

„Andorra HG“ (0 tšk.) atsidūrė paskutinėje – 9-oje – pozicijoje.

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje „EHC Arosa“ komanda, kuriai atstovauja Emilijus Krakauskas, savo arenoje 3:4 turėjo pripažinti „HC Thurgau“ pranašumą. Lietuvis žaidė 18 min. 23 sek., pelnė įvartį ir atliko 3 smūgius.

„EHC Arosa“ (3 tšk.) tarp 11 ekipų rikiuojasi 8-a.

Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna namie 3:2 įveikė „Baie-Comeau Drakkar“. Lietuvis 4 kartus atakavo vartus, laimėjo ritulio išmetimą, atliko 2 jėgos veiksmus, bet užsidirbo net 8 baudos min.

„Rimouski Oceanic“ (4 tšk.) 10-ies komandų Rytų konferencijoje pakilo į 2-ą poziciją.

Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko svečiuose 4:0 pranoko Kalgario „Hitmen“.

„Lethbridge Hurricanes“ (2 tšk.) šoktelėjo į 6-ą vietą Rytų konferencijoje tarp 11 ekipų.

