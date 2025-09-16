Ališauskas pelnė įvartį Slovakijoje, Ignatavičiaus klubą Šveicarijoje ištiko pažeminimas

„Servette“ (7 tšk.) 14-os klubų pirmenybėse užima 7-ą vietą.
Slovakijos aukščiausioje lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ ekipa išvykoje po baudinių serijos 5:4 išplėšė pergalę prieš Liptovsky Mikulašo „HK 32“ komandą. Antrajame penkete žaidęs lietuvis per 19 min. 39 sek. vieninteliu smūgiu įmušė įvartį.
„HK Spišska Nova Ves“ (2 tšk.) pelnė pirmuosius taškus ir tarp 12-os komandų rikiuojasi 10-a.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „KeuPa HT“ su Martynu Griniumi išvykoje 0:4 neatsilaikė prieš „TUTO Hockey“. Lietuvis žaidė 13 min. 20 sek. ir 7 kartus atakavo vartus.
„KeuPa HT“ (3 tšk.) užima 6-ą vietą, o „Pyry Hockey“ (0), kuriai nuomos pagrindais atstovauja Faustas Nausėda, lieka paskutinė – 10-a.
Šveicarijos antroje lygoje „EHC Arosa“ komanda, kurios garbę gina Emilijus Krakauskas, svečiuose 4:0 susitvarkė su „GDT Bellinzona Snakes“ pasipriešinimu. Lietuvis per 17 min. 21 sek. pasižymėjo rezultatyviu perdavimu, 4 kartus atakavo vartus, gavo 2 baudos min. ir blokavo 3 smūgius.
„EHC Arosa“ (3 tšk.) pakilo į 7-ą vietą tarp 11 komandų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!