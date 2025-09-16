Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Ališauskas pelnė įvartį Slovakijoje, Ignatavičiaus klubą Šveicarijoje ištiko pažeminimas

2025-09-16 23:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 23:36

Antradienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi išvykoje net 0:11 buvo sutriuškinta Lozanos „HC Lausanne“ ekipos. Lietuvis žaidė ketvirtajame penkete, ant ledo praleido 5 min. 25 sek. ir kartą smūgiavo į vartus.

Nerijus Ališauskas | hockey.lt nuotr.

Antradienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi išvykoje net 0:11 buvo sutriuškinta Lozanos „HC Lausanne“ ekipos. Lietuvis žaidė ketvirtajame penkete, ant ledo praleido 5 min. 25 sek. ir kartą smūgiavo į vartus.

REKLAMA
0

„Servette“ (7 tšk.) 14-os klubų pirmenybėse užima 7-ą vietą.

Slovakijos aukščiausioje lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ ekipa išvykoje po baudinių serijos 5:4 išplėšė pergalę prieš Liptovsky Mikulašo „HK 32“ komandą. Antrajame penkete žaidęs lietuvis per 19 min. 39 sek. vieninteliu smūgiu įmušė įvartį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„HK Spišska Nova Ves“ (2 tšk.) pelnė pirmuosius taškus ir tarp 12-os komandų rikiuojasi 10-a.

REKLAMA
REKLAMA

Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „KeuPa HT“ su Martynu Griniumi išvykoje 0:4 neatsilaikė prieš „TUTO Hockey“. Lietuvis žaidė 13 min. 20 sek. ir 7 kartus atakavo vartus.

REKLAMA

„KeuPa HT“ (3 tšk.) užima 6-ą vietą, o „Pyry Hockey“ (0), kuriai nuomos pagrindais atstovauja Faustas Nausėda, lieka paskutinė – 10-a.

Šveicarijos antroje lygoje „EHC Arosa“ komanda, kurios garbę gina Emilijus Krakauskas, svečiuose 4:0 susitvarkė su „GDT Bellinzona Snakes“ pasipriešinimu. Lietuvis per 17 min. 21 sek. pasižymėjo rezultatyviu perdavimu, 4 kartus atakavo vartus, gavo 2 baudos min. ir blokavo 3 smūgius.

„EHC Arosa“ (3 tšk.) pakilo į 7-ą vietą tarp 11 komandų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų