TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Benas Andrejauskas atliko rezultatyvų perdavimą ir padėjo „LHC Academy“ iškovoti pergalę

2025-09-15 11:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 11:36

Sekmadienį elitinėje Slovakijos ledo ritulio lygoje „HK Spišska Nova Ves“ su Nerijumi Ališausku namuose 1:3 pralaimėjo buvusiai lietuvio komandai – Bratislavos „HC Slovan“. N. Ališauskas žaidė antrajame penkete ir sykį atakavo vartus.

Ledo ritulio lazda | Scanpix nuotr.

Sekmadienį elitinėje Slovakijos ledo ritulio lygoje „HK Spišska Nova Ves“ su Nerijumi Ališausku namuose 1:3 pralaimėjo buvusiai lietuvio komandai – Bratislavos „HC Slovan“. N. Ališauskas žaidė antrajame penkete ir sykį atakavo vartus.

0

„HK Spišska Nova Ves“ (0 tšk.) užima 10-ą vietą tarp 12 ekipų.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ komanda namuose 5:1 pranoko Davoso „HC Davos“. Lietuvis prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu.

Du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ komanda išvykoje po pratęsimo 2:3 pralaimėjo prieš Lugano „HC Lugano“. Titas Krakauskas ir Danielius Čečekovas nepasižymėjo.

„EHC Kloten“ su Dovydu Norumi savų žiūrovų akivaizdoje 1:4 nusileido „HC Ambri-Piotta“ ledo ritulininkams. Lietuvis nepasižymėjo.

„LHC Academy“ (11 tšk.) užima 4-ą vietą, „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (11) – 5-ą, „EHC Kloten“ (6) – 11-ą, o Ženevos „Futur Hockey“ (5) su Simu Ignatavičiumi bei Tadu Šližiu rikiuojasi paskutinė – 12-a.

