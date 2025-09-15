Benas Andrejauskas atliko rezultatyvų perdavimą ir padėjo „LHC Academy“ iškovoti pergalę

„HK Spišska Nova Ves“ (0 tšk.) užima 10-ą vietą tarp 12 ekipų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ komanda namuose 5:1 pranoko Davoso „HC Davos“. Lietuvis prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu.
Du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ komanda išvykoje po pratęsimo 2:3 pralaimėjo prieš Lugano „HC Lugano“. Titas Krakauskas ir Danielius Čečekovas nepasižymėjo.
„EHC Kloten“ su Dovydu Norumi savų žiūrovų akivaizdoje 1:4 nusileido „HC Ambri-Piotta“ ledo ritulininkams. Lietuvis nepasižymėjo.
„LHC Academy“ (11 tšk.) užima 4-ą vietą, „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (11) – 5-ą, „EHC Kloten“ (6) – 11-ą, o Ženevos „Futur Hockey“ (5) su Simu Ignatavičiumi bei Tadu Šližiu rikiuojasi paskutinė – 12-a.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!