Lietuvos ledo ritulininkų pasirodymai užsienio lygose: Žukausko dublis Rumunijoje ir Griniaus įvartis Suomijoje

„Servette“ (4 tšk.) 14-os klubų pirmenybėse užima 4-ą poziciją.
Stipriausios Slovakijos lygos sezono starte „HK Spišska Nova Ves“ komanda, kurios garbę gina Nerijus Ališauskas, išvykoje 3:4 nusileido Trenčiko „HK Duklai“. Lietuvis žaidė antrajame penkete ir sykį smūgiavo į vartus.
„HK Spišska Nova Ves“ (0 tšk.) rikiuojasi 8-a tarp 12-os komandų.
Rumunijos aukščiausioje lygoje Luko Žukausko atstovaujama „ACSHC Fenestela 68“ ekipa svečiuose 3:2 palaužė Bukarešto „CSA Steaua“ pasipriešinimą. Lietuvis žaidė pirmajame penkete ir buvo pagrindinis pergalės kalvis – įmušė 2 įvarčius ir 3 kartus atakavo vartus.
„ACSHC Fenestela 68“ (3 tšk.) pakilo į 5-ą vietą tarp 9 klubų.
Antros pagal pajėgumą Suomijos lygos („Mestis“) starte „KeuPa HT“ su Martynu Griniumi išvykoje 6:1 sutriuškino Fausto Nausėdos atstovaujamą „Pyry Hockey“ klubą. M. Grinius žaidė trečiajame penkete, įmušė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą. F. Nausėda ant ledo praleido 58 min. 8 sek. ir praleido 5 įvarčius, o atremtų smūgių statistika kol kas nepateikiama.
„KeuPa HT“ (3 tšk.) tapo lygos lydere, o „Pyry Hockey“ (0) atsidūrė paskutinėje – 10-oje – pozicijoje.
Šveicarijos antroje lygoje Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ ekipa varžovų arenoje 0:3 nusileido „EHC Winterthur“. Lietuvis žaidė pirmajame penkete, ant ledo praleido 21 min. 20 sek., 2 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 smūgį.
„EHC Arosa“ (0 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinė – 10-a.
Kontrolinėse rungtynėse „Hammer Eisbaren“ su Ugniumi Čižu 6:5 palaužė Dortmundo „Eisadler“ pasipriešinimą. Lietuvis žaidė trečiajame penkete ir sykį smūgiavo į vartus.
„Hammer Eisbaren“ žais trečioje Vokietijos lygoje, o „Eisadler“ – ketvirtoje.
Elitinės Kanados jaunimo lygos (WHL) ikisezoninėse rungtynėse „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko 0:2 neatsilaikė prieš „Red Deer Rebels“.
Stipriausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ savo arenoje 4:0 pranoko „LHC Academy“. Nugalėtojų gretose Titas Krakauskas ir Danielius Čečekovas pasižymėjo rezultatyviais perdavimais. Svečių klube Benas Andrejauskas nepasižymėjo, o Rapolas Bulovas nežaidė.
Ženevos „Futur Hockey“ namie 3:4 turėjo pripažinti Berno „SC Bern Future“ pranašumą. Tadas Šližys šeimininkų gretose nepasižymėjo.
„EHC Kloten“ su Dovydu Norumi svečiuose 3:6 pralaimėjo prieš „SC Rapperswil-Jona Lakers“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (10 tšk.) rikiuojasi 4-as, „LHC Academy“ (8) – 5-as, „EHC Kloten“ (6) – 9-as, o „Futur Hockey“ (5) – 10-as tarp 13 klubų.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!