  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Simonas Valivonis persikėlė į antrą pagal pajėgumą JAV jaunimo ledo ritulio lygą

2025-09-12 15:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 15:37

Nedaug trūko, kad stipriausioje JAV jaunimo ledo ritulio lygoje (USHL) po 12-os metų pertraukos vėl būtume išvydę lietuvį – „Dubuque Fighting Saints“ klubo stovykloje treniravosi 18-metis Simonas Valivonis.

Simonas Valivonis | „Stop“ kadras

Nedaug trūko, kad stipriausioje JAV jaunimo ledo ritulio lygoje (USHL) po 12-os metų pertraukos vėl būtume išvydę lietuvį – „Dubuque Fighting Saints" klubo stovykloje treniravosi 18-metis Simonas Valivonis.

1

Su „Dubuque Fighting Saints“ klubu treniravosi 29 žaidėjai, siekę vietos naujajame USHL sezone. Ši komanda jau sužaidė dvi ikisezonines rungtynes ir abi jas laimėjo. Tuose mačuose ant ledo pasirodė 26 skirtingi kandidatai į „Dubuque Fighting Saints“ sudėtį. S. Valivonis tiems mačams nebuvo registruotas.

Po kiek laiko buvo patvirtinta, kad„Dubuque Fighting Saints“ atsisveikino su S. Valivoniu. Lietuvis karjerą ruošiasi tęsti antroje pagal pajėgumą JAV jaunimo lygoje (NAHL), kur yra įtrauktas į „Bismarck Bobcats“ sudėtį.

Iki šiol S. Valivonis beveik visą karjerą praleido Elektrėnuose ir tik vienam sezonui buvo persikėlęs į Liepoją. Praėjusiame sezone „Energijos“ gretose Baltijos čempionate gynėjas per 26 rungtynes įmušė 4 įvarčius ir atliko 13 rezultatyvių perdavimų. Po klubinio sezono S. Valivonis buvo pakviestas į Lietuvos vyrų rinktinę. Pasaulio čempionato I-ojo diviziono B grupės turnyre jaunas gynėjas per 5 rungtynes pelnė 1 įvartį ir su komanda iškovojo auksą. Tame pačiame sezone S. Valivonis buvo ir auksinės Lietuvos jaunimo (iki 20 metų) rinktinės narys, triumfavusios pasaulio čempionato II A divizione.

Per visą istoriją USHL yra žaidę tik du lietuviai. Edgaras Rybakovas 2008-2009 m. sezone per 8 rungtynes atliko 2 rezultatyvius perdavimus, o Pijus Rulevičius 2012-2013 m. sezone sužaidė 62 rungtynes, įmušė 12 įvarčių bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

USHL kasmet paruošia visą būrį žaidėjų NHL lygai. Šių metų NHL naujokų biržoje buvo pašaukti 42 USHL žaidėjai – daugiau nei iš bet kurios kitos lygos, tarp pasirinktų ledo ritulininkų buvo ir 2 „Dubuque Fighting Saints“ nariai.

